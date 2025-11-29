Англичанин определил самое вкусное блюдо Украины: которое выбрал (ВИДЕО)

Украинская кухня продолжает покорять мир, а очередным доказательством тому стало видео пары блоггеров из TikTok @lukeandvaleriia. Украинка Валерия и британец Люк вместе исследуют культурные отличия между Украиной и Великобританией. В одном из видео Люк впервые попытался определить для себя вкуснейшее блюдо Украины.

Англичанин назвал самое вкусное украинское блюдо

В формате кулинарных соревнований Валерия ставила парню вопрос о разных украинских блюдах, а он определял фаворита в каждой паре. Сначала англичанин выбирал между сырниками и бограчем, где победили сырники. Но уже в следующем раунде они уступили котлетам с картофельным пюре, сразу вышедшим в лидеры.

В следующем раунде котлетки с пюрешкой победили сало на хлебе с чесноком и блины. Однако когда котлеты с пюре столкнулись с варениками, то сразу уступили им.

Посмотреть видео, где англичанин выбирает самое вкусное украинское блюдо можно ниже:

Казалось, что вареники станут безусловным победителем, ведь Люк прямо сказал, что ел бы "вареники каждый день". Однако дальше в соперниках оказался борщ. Люк долго колебался, но наконец выбрал борщ.

В последнем раунде борщ встретился с медовиком, однако десерт не смог изменить результат. Англичанин выбрал борщ своим любимым блюдом из Украины, чем подтвердил это в конце видео.

"Борщ, борщ, борщ. Мое любимое блюдо – это борщ!", — сказал англичанин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что победители "Евровидения-2024" Nemo во время визита в Украину попробовали борщ и съедобные пчелы.

Также "Комментарии" писали, что британец шокировал заявлением о страшной опасности борща.