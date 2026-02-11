Зелена шерсть кота допомогла дівчині викрити зраду чоловіка

Незвична зміна кольору шерсті домашнього кота допомогла жінці викрити зраду чоловіка. Користувачка Reddit під ніком Міораа розповіла, що саме її кішка мимоволі стала ключем до розкриття сімейної таємниці.

Зелена шерсть кота допомогла викрити зраду чоловіка. Фото ілюстративне

За словами жінки, вона помітила дивний зеленуватий відтінок на шерсті свого кота. Спочатку Міораа подумала, що у неї може бути надмірна чутливість, але коли зеленуватий відтінок з'явився також на різних предметах у будинку, дівчина звернулася по допомогу до спільноти Reddit.

"У моєму будинку все зеленіє. Спочатку я помітила це на своєму коті. Потім на моїй постільній білизні, дивані, зарядному пристрої для телефону, а тепер навіть на стіні", – написала вона.

Коментатори висували різні версії, від можливої плісняви та проблем із кондиціонером до хімічної реакції мийних засобів. Один з користувачів припустив, що причина може бути у фарбі з одягу, зокрема нових джинсів, які часто залишають сліди. Як виявилося, саме ця випадкова гіпотеза була правдивою.

Міораа вказала, що вона та її чоловік не носять джинсів. Однак думка про штани не полишала дівчину та посилила підозри. Крім того, поведінка її партнера нещодавно здалася дивною, і жінка зважилася перевірити його телефон.

У повідомленнях в Instagram вона знайшла відверте листування з іншою жінкою. Як виявилося, саме та жінка була в джинсах. Хоча теорія про забруднення джинсів не підтверджена на 100%, завдяки цьому Міораа викрила свого невірного партнера. Вона покинула його того ж дня.

