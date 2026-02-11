Зеленая шерсть кота помогла девушке разоблачить измену мужа

Необычное изменение цвета шерсти домашнего кота помогло женщине разоблачить измену мужа. Пользователь Reddit под ником Миораа рассказала, что именно ее кошка невольно стала ключом к раскрытию семейной тайны.

Зеленая шерсть кота помогла разоблачить измену мужа. Фото иллюстративное

По словам женщины, она заметила странный зеленоватый оттенок на шерсти своего кота. Сначала Миораа подумала, что у нее может быть чрезмерная чувствительность, но когда зеленоватый оттенок появился также на разных предметах дома, девушка обратилась за помощью к сообществу Reddit.

"В моем доме все зеленеет. Сначала я заметила это на своем коте. Потом на моем постельном белье, диване, зарядном устройстве для телефона, а теперь даже на стене", – написала она.

Комментаторы выдвигали разные версии, от возможной плесени и проблем с кондиционером до химической реакции моющих средств. Один из пользователей предположил, что причина может быть в краске из одежды, в том числе новых джинсов, часто оставляющих следы. Как выяснилось, именно эта случайная гипотеза была правдивой.

Миораа указала, что она и ее муж не носят джинсов. Однако мысль о штанах не оставляла девушку и усугубила подозрения. Кроме того, поведение ее партнера недавно показалось странным, и женщина решилась проверить его телефон.

В сообщениях в Instagram она нашла откровенную переписку с другой женщиной. Как оказалось, именно та женщина была в джинсах. Хотя теория о загрязнении джинсов не подтверждена на 100%, благодаря этому Миора разоблачила своего неверного партнера. Она покинула его в тот же день.

