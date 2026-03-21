Как влюбляются мужчины и женщины: новые данные

Мужчины и женщины по-разному переживают влюбленность – к такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых опубликованы в научном журнале Biology of Sex Differences.

Согласно данным исследования, мужчины, как правило, осознают свои чувства быстрее. В среднем они понимают, что влюбились примерно на месяц раньше, чем женщины.

В то же время, женщины переживают любовь интенсивнее. Они чаще думают о партнере и глубже погружаются в чувство после того, как делают свой выбор.

Ученые объясняют эти отличия эволюционными факторами. У мужчин скорая эмоциональная привязанность могла быть способом продемонстрировать серьезность намерений и опередить конкурентов. Женщины же, напротив, исторически были более выборочными в выборе партнера, но после этого вкладывали в отношения гораздо больше эмоциональных ресурсов.

Исследование также показало, что уровень любви у женщин достигает пика в период помолвки. В это время их чувства могут быть вдвое интенсивнее мужчин.

Однако в первые два года брака этот показатель резко снижается, после чего стабилизируется. У мужчин картина другая: их чувства развиваются более равномерно без резкого пика в начале, но и без существенного спада со временем.

Таким образом, исследование подтверждает, что мужчины и женщины по-разному входят в отношения и переживают их, что может влиять на динамику пара в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что война приносит в жизнь украинских семей не только потери, но и болезненную неопределенность. Особенно сложной становится ситуация, когда близкий человек пропадает без вести. В таких случаях взрослые часто пытаются скрыть правду от детей, считая, что они смогут их защитить от боли.