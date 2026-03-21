Как влюбляются мужчины и женщины: новые данные

Ткачова Марія
Мужчины и женщины по-разному переживают влюбленность – к такому выводу пришли исследователи, результаты работы которых опубликованы в научном журнале Biology of Sex Differences.
Влюбленность между мужчиной и женщиной
Согласно данным исследования, мужчины, как правило, осознают свои чувства быстрее. В среднем они понимают, что влюбились примерно на месяц раньше, чем женщины.
В то же время, женщины переживают любовь интенсивнее. Они чаще думают о партнере и глубже погружаются в чувство после того, как делают свой выбор.
Ученые объясняют эти отличия эволюционными факторами. У мужчин скорая эмоциональная привязанность могла быть способом продемонстрировать серьезность намерений и опередить конкурентов. Женщины же, напротив, исторически были более выборочными в выборе партнера, но после этого вкладывали в отношения гораздо больше эмоциональных ресурсов.
Исследование также показало, что уровень любви у женщин достигает пика в период помолвки. В это время их чувства могут быть вдвое интенсивнее мужчин.
Однако в первые два года брака этот показатель резко снижается, после чего стабилизируется. У мужчин картина другая: их чувства развиваются более равномерно без резкого пика в начале, но и без существенного спада со временем.
Таким образом, исследование подтверждает, что мужчины и женщины по-разному входят в отношения и переживают их, что может влиять на динамику пара в долгосрочной перспективе.