Відома ясновидиця попереджає: чому не можна називати свекруху «мамою» і свекра «тато» – серйозні наслідки для вашої родини

Багато людей не замислюються над словами, якими звертаються до родичів свого партнера. Втім, українські ясновидці попереджають: у родовій системі та кармічних законах сім’ї кожне слово має значення. Відомий експерт із родової карми Жанна Шулакова наголошує, що звертання "мама" або "тато" до свекрухи чи свекра може мати серйозні наслідки для сімейного балансу.

Чому звертання «мама» до свекрухи та «тато» до свекра шкодить родовій енергії

За словами Шулакової, ключова проблема – розмиття власної родової лінії. Коли невістка називає свекруху "мамою", відбувається підсвідоме включення чужого роду у власну енергетичну систему. Це призводить до того, що власні предки стають менш "помітними", а увага підсвідомості зміщується на родину чоловіка. Аналогічно, звертання "тато" до свекра може порушити лінію батька, що відображається на внутрішньому стані і рішеннях людини.

Також страждають енергетичні кордони. Кожен член сім’ї має свою роль і позицію, а присвоєння "батьківських" титулів стороннім особам створює енергетичне "злиття" і порушує баланс. Це може проявлятися у відчутті тиску, підсвідомому підпорядкуванні або надмірному контролі, навіть якщо свекруха чи свекр не намагаються активно впливати.

Жанна Шулакова звертає увагу й на кармічні наслідки. Порушення родових кордонів через невірні звертання може провокувати повторення кармічних уроків, формувати залежність від чужого роду та "зливати" власну енергетику, що здатне впливати на дітей.

Експертка радить зберігати дистанцію у формах звернення: свекруху слід називати за іменем або "свекруха", свекра – "свекор". Такий підхід дозволяє проявляти повагу без порушення енергетичних ліній і підтримує чітку структуру родини. Любов і взаємоповага у стосунках формуються не через символічне присвоєння ролей, а через зрілі, дорослі взаємодії.

Основна ідея: називаючи свекруху "мамою", ви передаєте її роду частину своєї енергії, а власна родова лінія стає менш помітною. Дотримання цього простого правила допомагає зберегти баланс у сім’ї, гармонію у стосунках і спокій у внутрішньому світі.

