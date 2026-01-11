Известная ясновидящая предупреждает: почему нельзя называть свекровь «мамой» и свекра «папа» – серьезные последствия для вашей семьи

Многие люди не задумываются над словами, которыми обращаются к родственникам своего партнера. Впрочем, украинские ясновидящие предупреждают: в родовой системе и кармических законах семьи каждое слово имеет значение . Известный эксперт по родовой карме Жанна Шулакова отмечает , что обращение "мама" или "папа" к свекрови или свекра может иметь серьезные последствия для семейного баланса .

Почему обращение «мама» к свекрови и «папа» к свекру вредит родовой энергии

По словам Шулаковой, ключевая проблема – размытие собственной родовой линии . Когда невестка называет свекровь "мамой", происходит подсознательное включение чужого рода в собственную энергетическую систему . Это приводит к тому, что собственные предки становятся менее "броскими", а внимание подсознания смещается на семью мужчины . Аналогично, обращение "папа" к свекре может нарушить линию отца , отражающуюся на внутреннем состоянии и решениях человека.

Также страдают энергетические границы . Каждый член семьи имеет свою роль и позицию, а присвоение "родительских" титулов посторонним лицам создает энергетическое "слияние" и нарушает баланс . Это может проявляться в ощущении давления, подсознательном подчинении или чрезмерном контроле , даже если свекровь или свекр не пытаются активно влиять.

Жанна Шулакова обращает внимание и на кармические последствия . Нарушение родовых границ из-за неверных обращений может провоцировать повторение кармических уроков, формировать зависимость от чужого рода и "сливать" собственную энергетику, способную влиять на детей .

Эксперт советует сохранять дистанцию в формах обращения : свекровь следует называть по имени или "свекровь", свекра – "свекор". Такой подход позволяет проявлять уважение без нарушения энергетических линий и поддерживает четкую структуру семьи . Любовь и взаимоуважение в отношениях формируются не через символическое присвоение ролей, а через зрелые, взрослые взаимодействия .

Основная идея: называя свекровь "мамой", вы передаете ее роду часть своей энергии, а собственная родовая линия становится менее заметной . Соблюдение этого простого правила помогает сохранить баланс в семье, гармонию в отношениях и спокойствие во внутреннем мире .

