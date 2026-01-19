Вчені назвали «золотий вік» для одруження, який убезпечить від розлучення

Відкриття, яке може змінити підхід до стосунків у молодих українців: психологи назвали оптимальний вік для одруження, що суттєво зменшує ризик розлучення. Відомий експерт зі стосунків Лорі Готтліб із Лос-Анджелеса, авторка бестселера The New York Times "Можливо, вам варто поговорити з кимось", об’єднала дані Інституту сімейних досліджень із власним досвідом і визначила формулу "золотого вікна" для створення сім’ї.

Чому 25–30 років — ідеальний час для створення щасливої сім’ї

За її висновками, найкращий час для одруження — від 25 до 30 років. Молоді люди, які вступають у шлюб у 25 років, ризикують розлучитися на 50% менше, ніж ті, хто одружується у 20. Кожен рік відтермінування шлюбу до 32 років знижує ймовірність розриву на 11%. Проте після 32 років статистика змінюється: кожен рік "запізнення" підвищує ризик розлучення на 5%.

Готтліб пояснює: у 25–30 років люди вже мають життєві навички, краще розуміють свої бажання та очікування, а ще залишаються достатньо гнучкими для розвитку у парі. Молодші 25 років часто не готові до компромісів, а після 30 ми починаємо накопичувати емоційний "багаж" — досвід минулих стосунків змушує підсвідомо порівнювати нових партнерів із колишніми.

Експертка також наголошує на сучасних викликах побачень. Через додатки для знайомств люди отримують ілюзію нескінченного вибору, що ускладнює пізнання реальної особистості партнера. Багато пар згодом стають щасливими, навіть якщо на першому побаченні не відчули миттєвої "іскри". Головне питання, на яке слід відповісти: "Чи добре мені було на побаченні?". Якщо відповідь "так" — варто дати шанс другому побаченню.

Окрім цього, Готтліб попереджає про вплив соцмереж: фільтри та нереалістичні стандарти зовнішності формують завищені очікування, особливо серед чоловіків, що ускладнює вибір партнера та створення довготривалих стосунків.

Психологи радять не поспішати з шлюбом, не чекати ідеальної "іскри" та давати собі і партнеру час на зростання разом. Саме це, за словами експертки, і створює основу для міцної та щасливої родини.

