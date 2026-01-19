logo

Ученые назвали «золотой возраст» для женитьбы, который обезопасит от развода
НОВОСТИ

Ученые назвали «золотой возраст» для женитьбы, который обезопасит от развода

Известные психологи и исследования подтверждают: этот период позволяет избежать эмоционального «багажа» и снизить риск разрыва отношений.

19 января 2026, 14:20
Автор:
Проніна Анна

Открытие, которое может изменить подход к отношениям у молодых украинцев: психологи назвали оптимальный возраст для женитьбы , что существенно уменьшает риск развода. Известный эксперт по отношениям Лори Готтлиб из Лос-Анджелеса, автор бестселлера The New York Times "Возможно, вам стоит поговорить с кем-то", объединила данные Института семейных исследований с собственным опытом и определила формулу "золотого окна" для создания семьи.

Ученые назвали «золотой возраст» для женитьбы, который обезопасит от развода

Почему 25-30 лет - идеальное время для создания счастливой семьи

По ее выводам, лучшее время для женитьбы — от 25 до 30 лет . Молодые люди, вступающие в брак в 25 лет, рискуют расстаться на 50% меньше, чем женящиеся в 20. Каждый год отсрочки брака до 32 лет снижает вероятность разрыва на 11%. Однако после 32 лет статистика меняется: каждый год "опоздание" повышает риск развода на 5%.

Готтлиб объясняет: в 25–30 лет у людей уже есть жизненные навыки, лучше понимают свои желания и ожидания, а еще остаются достаточно гибкими для развития в паре. Младшие 25 лет часто не готовы к компромиссам, а после 30-ти мы начинаем накапливать эмоциональный "багаж" — опыт прошлых отношений заставляет подсознательно сравнивать новых партнеров с бывшими.

Эксперт также отмечает современные вызовы свиданий. Через приложения для знакомств люди получают иллюзию бесконечного выбора , что усложняет познание реальной личности партнера. Многие пары впоследствии становятся счастливыми, даже если на первом свидании не ощутили мгновенную "искру". Главный вопрос, на который следует ответить: "Хорошо ли мне было на свидании?". Если ответ да — стоит дать шанс второму свиданию.

Кроме того, Готтлиб предупреждает о влиянии соцсетей : фильтры и нереалистичные стандарты облика формируют завышенные ожидания, особенно среди мужчин, что затрудняет выбор партнера и создание долгосрочных отношений.

Психологи советуют не спешить с браком, не ждать идеальной "искры" и давать себе и партнеру время на рост вместе. Именно это, по словам эксперта, и создает основу для крепкой и счастливой семьи.

