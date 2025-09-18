В каком возрасте чаще всего изменяют: на какие признаки обратить внимание

Измена в отношениях может волновать многих мужчин и женщин. Почему это происходит? И действительно ли существует возраст, в котором риск неверности растет? Эксперты психологии и интимных отношений объясняют, в какие периоды жизни больше всего случаются измены и как вовремя заметить тревожные сигналы.

Согласно исследованию Statista, примерно 21% респондентов в США признались в измене партнеру. В то время как по данным Института семейных исследований США, мужчины изменяют в 20% отношений против 13% у женщин, которые признали, что имели интимную связь с кем-то вне брака.

В каком возрасте чаще всего изменяют

По словам "коуча из неверности" Альберта Арнайза, наиболее рискованными для измены являются три возрастных рубежа: 29, 39 и 49 лет. В свою очередь, консультантка по вопросам отношений Альбертина Фишер объясняет, что в 29 лет мужчины и женщины часто переживают новую роль в жизни, например брак и отцовство. Изменения в динамике отношений, новые обязанности и стресс могут подтолкнуть к измене.

Коуч по интимным отношениям Никола Фостер рассказал, почему измена может состояться в 39 лет. По его словам, к 39 годам люди, которые активно знакомились, когда им было 20, начинают задумываться, готовы ли они остаться в отношениях до конца жизни с одним партнером. Таким образом, это период сомнений и переоценки, который усиливается скукой в отношениях, желанием разнообразия и стрессом от отцовства.

Как утверждает Фостер, в 49 лет факторы среднего возраста усиливаются, поэтому пары могут чувствовать, что переросли друг друга, а сексуальные проблемы становятся дополнительным триггером. В этот период заметны проблемы с либидо, а также гормональные изменения, в частности менопауза, влияющие на сексуальную жизнь.

Признаки измены

Частный детектив Аарон Бонд советует обращать внимание на следующие изменения в поведении партнера:

— Изменения в использовании телефона – новые пароли, постоянное ношение телефона с собой, реакция защиты на просьбу посмотреть гаджет.

— Телефон экраном вниз – скрытие сообщения.

— Меньше рассказов о своем дне – избегание общения для снижения чувства вины.

— Изменения в интимной близости – резкое понижение сексуальной активности или, наоборот, ее увеличение, чтобы замаскировать вину.

Специалисты отмечают, что появление этих признаков не всегда означает измену. Но это сигнал, что в отношениях есть проблемы, которые следует обсудить. Открытое общение и совместная работа над отношениями помогают избежать кризиса.

