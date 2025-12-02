Туреччина офіційно вступила в те, що багато хто називає новою "цифровою ерою" законодавства про розлучення після знакового рішення апеляційного суду, яке підтвердило, що "лайки" подружжя до фотографій інших жінок у соціальних мережах можуть вважатися фактором, здатним зашкодити подружній довірі. Очікується, що це рішення, про яке вперше повідомив Habertürk, стане прецедентом у подібних майбутніх справах.

Турецький суд вважає лайки до постів в Instagram невірністю

Справа розпочалася в Кайсері, де жінка заявила суду, що неодноразові лайки її чоловіка до фотографій інших жінок є неповагою, втратою довіри та загрозою стабільності їхнього шлюбу. Вона вимагала 5000 турецьких лір аліментів та понад 500 000 лір відшкодування матеріальної шкоди.

Суд першої інстанції постановив, що чоловік несе "серйозну провину" за розірвання шлюбу, і зобов'язав його виплатити 40 000 лір матеріальної та моральної компенсації, а також 750 лір щомісячних аліментів. Чоловік подав апеляцію, але суд вищої інстанції задовольнив вимоги жінки, дещо зменшивши компенсацію, але підвищивши аліменти до 1000 лір.

У висновку суду, який став головним заголовком, зазначено:

"Лайкінг сам по собі не є невірністю, але він може мати психологічний вплив, який підриває подружню довіру".

Цей прецедент означає, що турецькі суди тепер можуть враховувати цифрову поведінку – лайки, коментарі, репости та інші форми онлайн-взаємодії – під час оцінки подружньої вірності та визначення компенсації. Юристи кажуть, що це рішення, ймовірно, вплине на зростаючу кількість сімейних спорів, зробивши цифрові сліди центральним елементом юридичних доказів.

Це рішення порушує ширші культурні питання в Туреччині щодо меж онлайн-взаємодії та того, наскільки цифрова взаємодія впливає на питання довіри в реальному житті, які поки що залишаються без відповіді.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що співаки Тарас і Олена Тополі розлучаються. У пари є троє дітей. Що стало причиною розірвання 12-річного шлюбу – невідомо.