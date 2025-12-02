Турция официально вступила в то, что многие называют новой "цифровой эрой" законодательства о разводе после знакового решения апелляционного суда, которое подтвердило, что "лайки" супругов к фотографиям других женщин в социальных сетях могут считаться фактором, способным повредить супружескому доверию. Ожидается, что это решение, о котором впервые сообщил Habertürk, станет прецедентом в подобных будущих делах.

Турецкий суд считает лайки к постам в Instagram неверностью

Дело началось в Кайсери, где женщина заявила суду, что неоднократные лайки ее мужа к фотографиям других женщин являются неуважением, утратой доверия и угрозой стабильности их брака. Она потребовала 5000 лир алиментов и более 500 000 лир возмещения материального ущерба.

Суд первой инстанции постановил, что мужчина несет "серьезную вину" за расторжение брака и обязал его выплатить 40 000 лир материальной и моральной компенсации, а также 750 лир ежемесячных алиментов. Мужчина подал апелляцию, но суд высшей инстанции удовлетворил требования женщины, несколько снизив компенсацию, но повысив алименты до 1000 лир.

В заключение суда, ставшего главным заголовком, указано:

"Лайкинг сам по себе не является неверностью, но он может оказать психологическое влияние, которое подрывает супружеское доверие".

Этот прецедент означает, что турецкие суды теперь могут учитывать цифровое поведение – лайки, комментарии, репосты и другие формы онлайн взаимодействия – при оценке супружеской верности и определении компенсации. Юристы говорят, что это решение, вероятно, повлияет на растущее количество семейных споров, сделав цифровые следы центральным элементом юридических доказательств.

Это решение поднимает более широкие культурные вопросы в Турции относительно границ онлайн-взаимодействия и того, насколько цифровое взаимодействие влияет на вопросы доверия в реальной жизни, которые пока остаются без ответа.

