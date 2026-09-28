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Токсичним колегам усе сходить з рук: чому через них працівники хочуть звільнятися

Дослідження показало, що безкарність проблемних співробітників може шкодити всьому колективу

28 вересня 2026, 10:08
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Сергій Кречмаровський

Токсичний колега здатен перетворити звичайну роботу на постійне джерело стресу. Нове дослідження показало, що проблема може посилюватися, якщо керівництво не реагує на таку поведінку.

Токсичним колегам усе сходить з рук: чому через них працівники хочуть звільнятися

Токсичні стосунки між колегами можуть впливати на атмосферу в усьому робочому колективі. Фото: RonaldCandonga / Pixabay

Більшість не отримує покарання

В опитуванні GCheck взяли участь 1500 працюючих американців. 85% із них заявили, що працювали з колегою, поведінка якого регулярно погіршувала їхнє робоче життя. При цьому у 61% таких випадків проблемний працівник не зазнав помітних наслідків або, навпаки, був захищений, підвищений чи винагороджений.

Особливо помітною ця різниця виявилася серед керівників. За даними опитування, 36% менеджерів, на яких скаржилися через токсичну поведінку, отримували захист або винагороду, а звільненням чи усуненням закінчувалися лише 21% таких випадків. Для молодших співробітників ці показники становили 24% і 41% відповідно.

Страждають не лише жертви

Бездіяльність керівництва може мати наслідки для всього колективу. Працівники, які стикалися з токсичною поведінкою без належної реакції, у чотири рази частіше залишали роботу раніше за проблемного колегу.

Є й інший ефект: 36% опитаних починали копіювати токсичну поведінку, якщо проблемного співробітника захищали або винагороджували. Коли ж його усували з колективу, аналогічний показник становив 14%.

Серед найпоширеніших проявів токсичної поведінки працівники називали постійні скарги, які виснажують колег, загострення дрібних конфліктів, спроби керувати іншими без відповідних повноважень і привласнення чужих заслуг.

Автори дослідження вважають, що компаніям варто швидше реагувати на скарги, застосовувати заходи незалежно від посади та створювати безпечні способи повідомляти про проблеми.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 5 видів інформації, яку небезпечно довіряти ШІ



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Джерело: https://www.inc.com/bruce-crumley/61-percent-of-toxic-coworkers-face-no-consequences-their-colleagues-pay-the-price/91410028
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