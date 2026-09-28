logo

BTC/USD

82628

ETH/USD

2639.81

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг отношения Токсичным коллегам все сходит с рук: почему из-за них работники хотят увольняться
commentss НОВОСТИ Все новости

Токсичным коллегам все сходит с рук: почему из-за них работники хотят увольняться

Исследование показало, что безнаказанность проблемных сотрудников может вредить всему коллективу

28 сентября 2026, 10:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Токсичный коллега способен превратить обычную работу в постоянный источник стресса. Новое исследование показало, что проблема может усугубляться, если руководство не реагирует на такое поведение.

Токсичным коллегам все сходит с рук: почему из-за них работники хотят увольняться

Токсичные отношения между коллегами могут влиять на атмосферу во всём рабочем коллективе. Фото: RonaldCandonga / Pixabay

Большинство не получает наказания

В ходе опроса GCheck приняли участие 1500 работающих американцев. 85% из них заявили, что работали с коллегой, поведение которого регулярно ухудшало их рабочую жизнь. При этом в 61% таких случаев проблемный работник не испытал заметных последствий или, наоборот, был защищен, повышен или вознагражден.

Особенно заметна эта разница оказалась среди руководителей. По данным опроса, 36% менеджеров, на которых жаловались из-за токсичного поведения, получали защиту или вознаграждение, а увольнением или устранением заканчивались лишь 21% таких случаев. Для младших служащих эти показатели составляли 24% и 41% соответственно.

Страдают не только жертвы

Бездействие руководства может иметь последствия для всего коллектива. Работники, которые сталкивались с токсичным поведением без должной реакции, в четыре раза чаще оставляли работу раньше проблемного коллеги.

Есть и другой эффект: 36% опрошенных начинали копировать токсичное поведение, если проблемного сотрудника защищали или вознаграждали. Когда же его устраняли из коллектива, аналогичный показатель составлял 14%.

Среди наиболее распространенных проявлений токсичного поведения работники называли постоянные жалобы, изнуряющие коллег, обострение мелких конфликтов, попытки руководить другими без соответствующих полномочий и присвоение чужих заслуг.

Авторы исследования считают, что компаниям следует быстрее реагировать на жалобы, применять меры вне зависимости от должности и создавать безопасные способы сообщать о проблемах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 5 видах информации, которой опасно доверять ИИ



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.inc.com/bruce-crumley/61-percent-of-toxic-coworkers-face-no-consequences-their-colleagues-pay-the-price/91410028
Теги:

Новости

Все новости