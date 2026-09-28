Токсичным коллегам все сходит с рук: почему из-за них работники хотят увольняться

Токсичный коллега способен превратить обычную работу в постоянный источник стресса. Новое исследование показало, что проблема может усугубляться, если руководство не реагирует на такое поведение.

Токсичные отношения между коллегами могут влиять на атмосферу во всём рабочем коллективе. Фото: RonaldCandonga / Pixabay

Большинство не получает наказания

В ходе опроса GCheck приняли участие 1500 работающих американцев. 85% из них заявили, что работали с коллегой, поведение которого регулярно ухудшало их рабочую жизнь. При этом в 61% таких случаев проблемный работник не испытал заметных последствий или, наоборот, был защищен, повышен или вознагражден.

Особенно заметна эта разница оказалась среди руководителей. По данным опроса, 36% менеджеров, на которых жаловались из-за токсичного поведения, получали защиту или вознаграждение, а увольнением или устранением заканчивались лишь 21% таких случаев. Для младших служащих эти показатели составляли 24% и 41% соответственно.

Страдают не только жертвы

Бездействие руководства может иметь последствия для всего коллектива. Работники, которые сталкивались с токсичным поведением без должной реакции, в четыре раза чаще оставляли работу раньше проблемного коллеги.

Есть и другой эффект: 36% опрошенных начинали копировать токсичное поведение, если проблемного сотрудника защищали или вознаграждали. Когда же его устраняли из коллектива, аналогичный показатель составлял 14%.

Среди наиболее распространенных проявлений токсичного поведения работники называли постоянные жалобы, изнуряющие коллег, обострение мелких конфликтов, попытки руководить другими без соответствующих полномочий и присвоение чужих заслуг.

Авторы исследования считают, что компаниям следует быстрее реагировать на жалобы, применять меры вне зависимости от должности и создавать безопасные способы сообщать о проблемах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 5 видах информации, которой опасно доверять ИИ