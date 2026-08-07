Шреккінг, покетінг та флудлайтінг: абсурдні та корисні терміни сучасних побачень

Світ додатків для знайомств розвивається настільки швидко, що користувачі не встигають стежити за новими поняттями. Деякі з них описують відверто токсичні маніпуляції, інші — захисні механізми чи нові тренди у пошуку пари. Знання цього сленгу допомагає краще розуміти поведінку партнерів та вчасно помічати деструктивні сигнали.

Рука зі смартфоном. Фото: Pixabay / Dani Géza

Сучасний словник дейтингу поповнився цілою низкою термінів, які детально описують різні сценарії спілкування:

Shrekking (Шреккінг) — свідомий вибір партнера, якого людина вважає зовні менш привабливим за себе. В основі цього лежить надія, що внутрішній світ важливіший, або розрахунок на те, що партнер буде більш вдячним і уважним.

Pocketing (Покетінг) — ситуація, коли партнер приховує стосунки від друзів, родини та підписників у соцмережах, буквально "ховаючи" людину в кишеню від сторонніх очей.

Floodlighting (Флудлайтінг) — прагнення "вивалити" на співрозмовника купу особистої інформації та минулих травм уже на першому побаченні. Це робиться для штучного прискорення емоційного зближення.

Breadcrumbing (Підгодовування) — тактика, за якої токсичний залицяльник періодично нагадує про себе короткими повідомленнями чи лайками, аби утримувати увагу, не плануючи серйозних стосунків.

Ghostlighting (Гостлайтінг) — поєднання гостінгу та газлайтингу, коли людина раптово зникає без пояснень, а через кілька місяців повертається, вдаючи, ніби нічого не сталося.

Cuffing (Каффінг) — вступ у тимчасові стосунки виключно для того, щоб не залишатися на самоті під час зимових свят чи холодного сезону.

Cookie-jarring (Запасний варіант) — стратегія, при якій людину тримають "у банці з печивом" як резерв на випадок, якщо основний кандидат відмовить.

Collie-modelling (Модель коллі) — трансляція поведінки відданого та "простого" партнера, щоб здаватися максимально комфортним і безпроблемним.

Wildflowering (Дике цвітіння) — побачення без чітких цілей та ярликів, коли люди просто насолоджуються моментом і дають подіям іти своїм шляхом.

Choremancing (Романтика рутини) — формат знайомств, під час якого пара зустрічається для спільного виконання побутових справ (похід у магазин, прибирання, ремонт).

Monkey-barring (Перестрибування) — звичка шукати нові стосунки, не завершивши попередні, мов мавпа, що тримається за дві перекладини одночасно.

Reckfulness (Обережність) — усвідомлене сповільнення темпу побачень задля захисту власних емоційних меж.

Поява такої кількості нових термінів свідчить про те, що процес пошуку пари став складнішим та емоційно насиченішим. Орієнтування в цих поняттях допомагає не лише залишатися в тренді, а й вчасно розпізнавати маніпуляції та будувати здорові стосунки.

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