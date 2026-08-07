Шреккинг, покетинг и флудлайтинг: абсурдные и полезные термины современных свиданий

Мир приложений для знакомств развивается столь быстро, что пользователи не успевают следить за новыми понятиями. Некоторые из них описывают откровенно токсичные манипуляции, другие — защитные механизмы или новые тренды в поиске пары. Знание этого сленга помогает лучше понимать поведение партнеров и замечать деструктивные сигналы.

Рука со смартфоном. Фото: Pixabay / Dani Géza

Современный словарь дейтинга пополнился целым рядом терминов, подробно описывающих различные сценарии общения:

Shrekking (Шреккинг) — осознанный выбор партнера, которого человек считает внешне менее привлекательным, чем он сам. В основе этого лежит надежда, что внутренний мир важнее, или расчет на то, что партнер будет более благодарным и внимательным.

Pocketing (Покетинг) — ситуация, когда партнер скрывает отношения от друзей, семьи и подписчиков в соцсетях, буквально "пряча" человека в карман от посторонних глаз.

Floodlighting (Флудлайтинг) — стремление "вывалить" на собеседника кучу личной информации и прошлых травм уже на первом свидании. Это делается для искусственного ускорения эмоционального сближения.

Breadcrumbing (Подкормка) — тактика, при которой токсичный поклонник периодически напоминает о себе краткими сообщениями или лайками, чтобы удерживать внимание, не планируя серьезных отношений.

Ghostlighting (Гостлайтинг) — сочетание гостинга и газлайтинга, когда человек внезапно исчезает без объяснений, а через несколько месяцев возвращается, делая вид, будто ничего не произошло.

Cuffing (Каффинг) — вступление во временные отношения исключительно для того, чтобы не оставаться в одиночестве во время зимних праздников или холодного сезона.

Cookie-jarring (Запасной вариант) — стратегия, при которой человека держат "в банке с печеньем" в качестве резерва на случай, если основной кандидат откажет.

Collie-modelling (Модель колли) — трансляция поведения преданного и "простого" партнера, чтобы казаться максимально комфортным и беспроблемным.

Wildflowering (Дикое цветение) — свидание без четких целей и ярлыков, когда люди просто наслаждаются моментом и дают событиям идти своим путем.

Choremancing (Романтика рутины) — формат знакомств, во время которого пара встречается для совместного выполнения бытовых дел (поход в магазин, уборка, ремонт).

Monkey-barring (Перепрыгивание) — привычка искать новые отношения, не завершив предыдущие, как обезьяна, которая держится за две перекладины одновременно.

Reckfulness (Осторожность) — осознанное замедление темпа свиданий для защиты собственных эмоциональных границ.

Появление такого количества новых терминов свидетельствует о том, что процесс поиска пары стал более сложным и эмоционально насыщенным. Ориентирование в этих понятиях помогает не только оставаться в тренде, но и распознавать манипуляции и строить здоровые отношения.

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