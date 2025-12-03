Более 50% женщин думают о прекращении отношений: названа главная причина

Более 50% женщин признают, что думают о прекращении отношений, если их партнер потеряет работу или не сможет обеспечить финансовую стабильность. Об этом свидетельствует новый опрос об отношениях.

Отношения. Иллюстративное фото

Исследователи установили, что многие участники ставят финансовое обеспечение выше, чем эмоциональную совместимость.

Результаты исследования показывают изменяющуюся динамику современных отношений, где экономическое давление и ожидания, связанные с уровнем жизни, оказывают большое влияние на долгосрочные отношения. Многие участники исследования основной причиной разрыва отношений назвали стресс, вызванный финансовой нестабильностью.

Хотя критики утверждают, что эта тенденция показывает снижение уровня лояльности, эксперты говорят, что это отражает также рост стоимости жизни и практические реалии, с которыми сталкиваются пары, пытаясь поддерживать стабильность.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что выйти быстрее замуж — было мечтой женщин многих поколений. Муж, дети, семья – именно в этом многие женщины видели свою реализацию и призвание. Однако сейчас тенденции меняются.

Если в 1970 году около 9 из 10 женщин выходили замуж до 30 лет, то сегодня этот показатель ближе к 3 из 10. Около 32% женщин выходят замуж до 30 лет. Эти изменения свидетельствуют об эволюции социальных приоритетов за последние полвека. Определенную роль в переосмыслении брака сыграли образование, карьерные цели, финансовая независимость и изменение взглядов на отношения.

В Украине еще 20 лет назад женщины чаще выходили замуж в 20-23 года, а мужчины женились в 24-27 лет. Однако сейчас эти показатели изменились.



