Не каждая тайна разрушает любовь: что можно не рассказывать партнеру

В здоровых отношениях важны доверие и откровенность, но это не значит, что партнеры должны рассказывать друг другу абсолютно все. Некоторые мнения, переживания и детали прошлого могут оставаться личным делом, если они не влияют на общую жизнь пары.

Отношения предполагают доверие, но не отменяют личного пространства. Фото: StarFlames / Pixabay

Где проходит граница между тайной и конфиденциальностью

Психотерапевт Вассия Токсавиди объясняет, что секретность и конфиденциальность — не одно и то же. Личные границы дают человеку право иметь свой внутренний мир, беседы с друзьями, детали прошлого или отдельные переживания, которыми он не готов делиться.

К примеру, не обязательно рассказывать партнеру все, о чем говорили с другом, каждую деталь детства или содержание индивидуальных сеансов терапии. Также кратковременная симпатия к другому человеку не обязательно означает проблему, если нет намерения действовать в соответствии с этими чувствами.

Что скрывать уже опасно

Другая ситуация возникает тогда, когда информация оказывает непосредственное влияние на совместную жизнь или лишает партнера возможности принимать важные решения. Откровенно говорить стоит о финансовых обязательствах, сексуальном здоровье, серьезных зависимостях, изменах, планах относительно детей и других обстоятельствах, способных изменить реальность отношений.

Даже симпатия к другому человеку может перейти границу конфиденциальности. Если человек начинает тайно искать внимание объекта влюбленности, постоянно переписываться с ним или навязчиво думать о нем, это может свидетельствовать о проблеме в отношениях.

Поэтому перед откровенным разговором полезно спросить себя, зачем вы хотите что-нибудь рассказать. Если цель – сблизиться и поделиться важным, это одно. Если же хочется избавиться от собственной вины, стоит подумать о возможных последствиях для партнера и ваших отношений.

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