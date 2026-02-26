«Має коханку, але не йде від дружини»: психологи назвали справжню причину чоловічих зрад і страху змінити сімʼю

У XXI столітті тема зрад лишається однією з найгостріших у стосунках. Чому деякі чоловіки заводять коханок, але при цьому не наважуються залишити дружин і побудувати нове життя з коханою? Виявляється, за цим стоїть складна комбінація психологічних, соціальних та особистісних факторів.

Чому чоловіки заводять коханок, але бояться розлучатися з дружинами

1. Брак мотивації залишити стабільність сім’ї

Частина чоловіків не мають реальної мотивації покинути шлюб, навіть коли у них є роман на боці. Вони можуть отримувати від коханки увагу, секс та емоційне підтвердження, але при цьому цінують стабільність, яку дає сім’я — особливо якщо є діти, спільний побут і фінансова безпека. Розрив загрожує практичними й емоційними втратами, які багато хто не готовий пережити.

2. Статистика не на боці романтичних втеч

Дослідження психологів показують: навіть після зради у більшості випадків чоловіки лишаються у шлюбі. Приблизно 61% чоловіків, які зраджували, продовжували жити зі своїми дружинами, тоді як лише близько третини шлюбів завершувалися розлученням. Жінки ж частіше розлучаються після зради.

3. Психологічні потреби та емоційна пустота

У багатьох випадках інтрижки виникають не через ненависть до дружини, а через емоційний дефіцит у стосунках: чоловік може відчувати брак уваги, інтимності чи емоційного контакту. Нові стосунки дають “легкий заряд” — увагу, захоплення, адреналін — проте це не завжди означає, що межа зраджуваного чоловіка перетнулася й він готовий кардинально змінити життя.

4. Комфортний статус-кво: "яблуко від яблуні далеко не котиться"

Однією з причин також є звичка та страх невідомого. Зраджуючи, чоловік може зберігати стабільність домівки, особливо якщо має спільних дітей чи матеріальну залежність. Багато чоловіків прагнуть “одне й те саме, але краще” — і замість розриву вибирають подвійну гру, адже це не позбавляє їх нічого з того, що вони вже мають.

5. Нові стосунки – не гарантія щастя

Дослідження показують: лише невелика частина романів закінчується реальним шлюбом. За деякими даними, лише приблизно 3–5% людей, які мали роман, переходять у новий шлюб з партнером із боку. Навіть у тих поодиноких випадках нове життя часто стикається з тими ж самими проблемами, що були у попередньому шлюбі.

6. Соціальні та культурні очікування

У багатьох культурах існують негласні правила про те, як має виглядати “ідеальне” життя. Сім’я, діти, спільна історія — усе це створює додатковий тиск на чоловіка залишатися в шлюбі, навіть якщо він має роман. Страх стигми, осуду чи втрати репутації часто діє сильніше за романтичні пориви.

Висновок:

Зради багато в чому – симптом існуючих проблем у стосунках, але самі по собі вони не завжди сигналізують про те, що чоловік готовий змінювати своє життя кардинально. Бажання зберегти стабільність, фінансову безпеку, близькість з дітьми та страх невідомості часто перемагають романтичні імпульси. Парадоксально, але у багатьох випадках коханка — це не любов життя, а втілення моментального бажання, яке не обіцяє кращої реальності.

