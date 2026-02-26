«Имеет любовницу, но не уходит от жены»: психологи назвали истинную причину мужских измен и страха сменить семью

В XXI веке тема измен остается одной из самых острых в отношениях. Почему некоторые мужчины заводят любовниц, но при этом не решаются покинуть жен и построить новую жизнь с любимой? Оказывается, за этим стоит сложное сочетание психологических, социальных и личностных факторов.

Почему мужчины заводят любовниц, но боятся расставаться с женами

1. Нехватка мотивации оставить стабильность семьи

Часть мужчин не имеет реальной мотивации покинуть брак, даже когда у них есть роман на стороне. Они могут получать от любовницы внимание, секс и эмоциональное подтверждение, но при этом ценят стабильность, которую дает семья, особенно если есть дети, общий быт и финансовая безопасность. Разрыв грозит практическими и эмоциональными потерями, которые многие не готовы пережить.

2. Статистика не на стороне романтических побегов

Исследования психологов показывают: даже после предательства в большинстве случаев мужчины остаются в браке. Приблизительно 61% мужчин, которые изменяли, продолжали жить со своими женами, тогда как только около трети браков завершались разводом. Женщины же чаще разводятся после измены.

3. Психологические потребности и эмоциональная пустота

Во многих случаях интрижки возникают не из-за ненависти к жене, а из-за эмоционального дефицита в отношениях: мужчина может испытывать нехватку внимания, интимности или эмоционального контакта. Новые отношения дают "легкий заряд" — внимание, восхищение, адреналин — однако это не всегда означает, что предел изменяемого мужчины пересекся и он готов кардинально изменить жизнь.

4. Комфортный статус-кво: "яблоко от яблони далеко не катится"

Одной из причин также привычка и страх неизвестного. Изменяя, мужчина может сохранять стабильность дома, особенно если имеет общих детей или материальную зависимость. Многие мужчины стремятся "одно и то же, но лучше" — и вместо разрыва выбирают двойную игру, ведь это не лишает их ничего из того, что они уже имеют.

5. Новые отношения – не гарантия счастья

Исследования показывают, что лишь небольшая часть романов заканчивается реальным браком. По некоторым данным, лишь примерно 3–5% людей, у которых был роман, переходят в новый брак с партнером со стороны. Даже в тех редких случаях новая жизнь часто сталкивается с теми же проблемами, что были в предыдущем браке.

6. Социальные и культурные ожидания

Во многих культурах существуют негласные правила о том, как должна выглядеть "идеальная" жизнь. Семья, дети, общая история — все это создает дополнительное давление на мужчину оставаться в браке, даже если у него роман. Страх стигмы, осуждения или потери репутации часто действует сильнее романтических порывов.

Вывод:

Предательство во многом – симптом существующих проблем в отношениях, но сами по себе они не всегда сигнализируют о том, что мужчина готов изменять свою жизнь кардинально. Желание сохранить стабильность, финансовую безопасность, близость с детьми и страх неизвестности часто побеждают романтические импульсы. Парадоксально, но во многих случаях любовница – это не любовь жизни, а воплощение моментального желания, не обещающего лучшей реальности .

Читайте также в "Комментариях", какие знаки Зодиака не подходят друг другу.