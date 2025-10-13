Класичні побачення зникнуть за 5 років: які фантастичні альтернативи отримає людство

Свічки, романтика, метелики у животі, кінотеатр чи ресторан, а можливо пікнік на природі — класичні побачення, на які десятиліттями ходили закохані, скоро зовсім зникнуть. І це може статися уже до 2030 року.

Побачення. Ілюстративне фото

Інститут майбутніх відносин у Сінгапурі проаналізував тенденції знайомств у 50 країнах і спрогнозував, що 78% людей відмовляться від класичних побачень. І орієнтуються на думку покоління Z, яке вважає їх неефективними, фальшивими й енергозатратними, пише блогер Lilu Singer.

І альтернативи класичним побаченням уже зараз активно використовують у світі. Так, у Південній Кореї вже 35% молоді зустрічаються у VR — “на Мальдівах”, не виходячи з дому. 2 години у VR = емоційний еквівалент 5 звичайних побачень.

Новий рівень, щоб не почуватися самотнім — роботи-компаньйони. Їх уже замовили два мільйони японців. На користь вибору роботів зазначають, що вони слухають, розуміють, не зраджують і не засмучують. 45% людей кажуть: “А навіщо людина, якщо робот чесніший?”.

Щодо класичних пар, то буквально за декілька років можна буде науково визначити свою другу половинку. AI-асистенти знайомств до 2028 року підбиратимуть пару з точністю до 89%. Ідеальний вибір робитимуть на основі аналізу тону голосу, пульсу, міміки й навіть тиску.

Новинка — “speed-сумісність” — це технологія, що за 90 секунд визначає, чи варто продовжувати розмову. Якщо збіг менше ніж 70% — зустріч автоматично закінчується.

А в метасвітах уже з’явилося 15 мільйонів “романтиків”, які ходять на побачення у віртуальні ресторани на Марсі чи літаючі замки. Їхній девіз: “Навіщо обмежуватись реальністю, якщо можна мріяти разом?”.

Нормою стануть і біохімічні тести на сумісність — вони можуть з'явитися уже до 2029 року. Достатньо краплі слини, щоб дізнатися, чи підходите ви генетично, і чи є шанс на довгі стосунки.

З’являться навіть емоційні фітнес-трекери для пар: вони відстежуватимуть рівень щастя, частоту конфліктів і попереджатимуть про кризу за два тижні до її початку.

І наостанок — сумісність ДНК у реальному часі. Якщо ваш генетичний збіг з кимось понад 85%, пристрій завібрує й підкаже напрямок… Так, любов з першого погляду стане науково доведеною.

