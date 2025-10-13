Классические свидания исчезнут через 5 лет: какие фантастические альтернативы получит человечество

Свечи, романтика, бабочки в животе, кинотеатр или ресторан, а возможно, пикник на природе — классические свидания, на которые десятилетиями ходили влюбленные, скоро совсем исчезнут. И это может произойти уже к 2030 году.

Свидание. Иллюстративное фото

Институт будущих отношений в Сингапуре проанализировал тенденции знакомств в 50 странах и спрогнозировал, что 78% людей откажутся от классических свиданий. И ориентируются на мнение поколения Z, считающего их неэффективными, фальшивыми и энергозатратными, пишет блогер Lilu Singer.

И альтернативы классическим свиданиям уже сейчас активно используют в мире. Так, в Южной Корее уже 35% молодежи встречаются в VR – "на Мальдивах", не выходя из дома. 2 часа у VR = эмоциональный эквивалент 5 обычных свиданий.

Новый уровень, чтобы не чувствовать себя одиноким – работы-компаньоны. Их уже заказали два миллиона японцев. В пользу выбора роботов отмечают, что они слушают, понимают, не изменяют и не огорчают. 45% людей говорят: "А зачем человек, если робот честнее?"

Что касается классических пар, то буквально через несколько лет можно будет научно определить свою вторую половинку. AI-ассистенты знакомств к 2028 году будут подбирать пару с точностью до 89%. Идеальный выбор будут делать на основе анализа тона голоса, пульса, мимики и даже давления.

Новинка – “speed-совместимость” – это технология, которая за 90 секунд определяет, стоит ли продолжать разговор. Если совпадение меньше 70% — встреча автоматически заканчивается.

А в метамирах уже появилось 15 миллионов романтиков, которые ходят на свидание в виртуальные рестораны на Марсе или летающие замки. Их девиз: "Зачем ограничиваться реальностью, если можно мечтать вместе?"

Нормой станут и биохимические тесты на совместимость – они могут появиться уже к 2029 году. Достаточно капли слюны, чтобы узнать, подходите ли вы генетически, и есть ли шанс на долгие отношения.

Появятся даже эмоциональные фитнес-трекеры для пар: они будут отслеживать уровень счастья, частоту конфликтов и предупреждать о кризисе за две недели до его начала.

И напоследок – совместимость ДНК в реальном времени. Если ваше генетическое совпадение с кем-то более 85%, устройство завибрирует и подскажет направление… Да, любовь с первого взгляда станет научно доказанной.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему супружеским парам важно ходить на свидание.



