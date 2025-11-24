Почему супругам нужно спать отдельно: аргументы Поляковой

В новом выпуске шоу "Взрослые девушки" певица и телеведущая Оля Полякова рассказала, почему общий сон супругов — это, скорее, социальная традиция, чем комфортная или полезная для здоровья практика. По ее словам, и история, и современные исследования подтверждают: людям гораздо легче хорошо выспаться, когда у них есть собственная кровать.

Сон в разных кроватях между партнерами

Полякова напомнила, что привычка спать вместе появилась не из-за романтики, а из-за бедности. В прошлые века богатые семьи имели отдельные комнаты для мужчин и женщин, тогда как в общих помещениях спали только батраки, которые не имели возможности обеспечить себе частное пространство.

"Это исторически так сложилось: люди, у которых был выбор, спали отдельно. Совместная кровать – изобретение бедности", – объяснила она.

По словам ведущей, современные научные исследования также доказывают, что два человека мешают друг другу полноценно отдохнуть. Различные циклы сна, движения, температурные ощущения, шум и тревожность партнера – все это ухудшает качество обновления.

Отдельное внимание Полякова уделила женскому здоровью. Она отметила, что с возрастом женщины начинают спать хуже, и этому часто биологическое объяснение: после 40 лет уровень прогестерона может снижаться, что непосредственно влияет на способность уснуть и уровень тревожности. Именно этот гормон, в частности во время ПМС, является ключевым для стабильного и качественного сна.

Полякова призвала не стесняться практических решений: если есть возможность организовать отдельные кровати или даже отдельные спальни, следует сделать это для здорового восстановления и уменьшения стресса.

