Залишились крашанки: ця проста закуска стане хітом Великодня – рецепт за 5 хвилин

Після Великодня у багатьох українців залишається чимало крашанок, які не встигають з’їсти. Замість того щоб вони лежали без діла, їх можна легко перетворити на смачну та оригінальну закуску, яка приємно здивує гостей.

Мариновані яйця, які зникають зі столу першими: швидкий і бюджетний варіант

Йдеться про мариновані яйця – просту страву, яка готується буквально за кілька хвилин, але має насичений смак і виглядає як ресторанна закуска.

Чому варто спробувати

Це ідеальний спосіб “перезавантажити” звичайні крашанки.

Завдяки маринаду яйця набувають пікантного смаку, стають ароматними і чудово підходять як до святкового столу, так і для щоденного перекусу.

Ще один плюс – мінімум інгредієнтів і часу.

Інгредієнти

Для приготування знадобиться:

– варені яйця;

– зелена цибуля;

– соєвий соус – 250 мл;

– кип’ячена вода – 100 мл;

– часник – 3 зубчики;

– кунжут – 3 чайні ложки;

– гострий соус – 1 столова ложка.

Як приготувати

Процес максимально простий і не потребує кулінарного досвіду.

Спочатку у банці змішують дрібно нарізану зелену цибулю, соєвий соус, воду, подрібнений часник, кунжут і гострий соус.

Після цього у готовий маринад викладають очищені варені яйця, щільно закривають банку і ставлять у холодильник.

Через 6 годин закуска готова до подачі.

Секрет смаку

Маринування дозволяє яйцям увібрати всі аромати спецій і соусу.

У результаті вони стають ніжними всередині, але з насиченим пікантним смаком зовні.

За бажанням можна експериментувати з інгредієнтами – додати більше гострого соусу або зелень для яскравішого аромату.

Ця страва добре поєднується з м’ясом, овочами або може бути самостійною закускою.

