Остались пасхальные яйца: эта простая закуска станет хитом Пасхи – рецепт за 5 минут

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
После Пасхи у многих украинцев остается немало пасхальных яиц, которые не успевают съесть. Вместо того, чтобы они лежали без дела, их можно легко превратить в вкусную и оригинальную закуску, которая приятно удивит гостей.
Маринованные яйца, исчезающие со стола первыми: быстрый и бюджетный вариант
Речь идет о маринованных яйцах – простом блюде, которое готовится буквально за несколько минут, но имеет насыщенный вкус и выглядит как ресторанная закуска.
Это идеальный способ "перезагрузить" обычные пасхальные яйца.
Благодаря маринаду яйца приобретают пикантный вкус, становятся ароматными и прекрасно подходят как к праздничному столу, так и для ежедневного перекуса.
Еще один плюс – минимум ингредиентов и времени.
Для приготовления понадобится:
– вареные яйца;
– зеленый лук;
– соевый соус – 250 мл;
– кипяченая вода – 100 мл;
– чеснок – 3 зубчика;
– кунжут – 3 чайные ложки;
– острый соус – 1 столовая ложка.
Процесс максимально прост и не нуждается в кулинарном опыте.
Сначала в банке смешивают мелко нарезанный зеленый лук, соевый соус, воду, измельченный чеснок, кунжут и острый соус.
После этого в готовый маринад выкладывают очищенные вареные яйца, плотно закрывают банку и ставят в холодильник.
Через 6 часов закуска готова к подаче.
Маринование позволяет яйцам впитать все ароматы специй и соуса.
В результате они становятся нежными внутри, но с насыщенным пикантным вкусом снаружи.
По желанию можно экспериментировать с ингредиентами – добавить больше острого соуса или зелени для более яркого аромата.
Это блюдо хорошо сочетается с мясом, овощами или может являться самостоятельной закуской.
