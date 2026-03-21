Забудьте про липку глазур: цей рецепт зробить паску ідеальною з першого разу
НОВИНИ

Забудьте про липку глазур: цей рецепт зробить паску ідеальною з першого разу

Простий рецепт, який перетворить домашню паску на святковий шедевр.

21 березня 2026, 21:55
Проніна Анна

Перед Великоднем господині традиційно шукають не лише вдалий рецепт тіста, а й ту саму “ідеальну” глазур, яка не обсипається, не липне до рук і виглядає апетитно навіть через кілька днів. Саме вона часто стає фінальним штрихом, який визначає, наскільки святково виглядатиме паска.

Ідеальна глазур для паски: не тріскається, не липне і виглядає як у кондитерській

Найбільшою проблемою класичної глазурі є її нестабільність. Вона може тріскатися, текти або залишатися липкою навіть після застигання. Тому багато хто переходить на більш сучасні та перевірені варіанти, які дають гарантований результат.

Один із найпопулярніших способів — білкова глазур із цукровою пудрою, але з важливим нюансом. Саме правильні пропорції та техніка збивання визначають кінцевий результат.

Для приготування знадобиться:

яєчний білок — 1 шт
цукрова пудра — 150–200 г
лимонний сік — 1 чайна ложка

Білок потрібно збивати до легкої піни, після чого поступово додавати цукрову пудру. Важливо робити це частинами, щоб маса стала густою та однорідною. Наприкінці додають лимонний сік — він не лише надає легку кислинку, а й допомагає глазурі швидше стабілізуватися.

Готова маса повинна бути щільною, блискучою і не розтікатися. Її одразу наносять на ще трохи теплу паску, щоб вона рівномірно розподілилася.

Є й альтернатива — глазур без сирого білка, яка вже стала справжнім хітом серед господинь. Для її приготування знадобиться:

желатин — 5 г
вода — 25 мл (для желатину) + 50 мл (для сиропу)
цукор — 150 г

Спочатку желатин потрібно залити 25 мл води та залишити набухати на 10–15 хвилин. Тим часом у сотейнику змішати цукор і 50 мл води, поставити на вогонь і довести до повного розчинення цукру (до кипіння доводити не обов’язково). Після цього до гарячого сиропу додають набряклий желатин і ретельно перемішують до однорідності.

Далі масу збивають міксером приблизно 3–5 хвилин, поки вона не стане густою, білою та глянцевою. Важливо не перезбити, щоб глазур не застигла прямо в мисці. Наносити її потрібно одразу на паску, поки вона ще тепла і пластична.

Така глазур швидко застигає, не липне до рук, не кришиться і добре тримає форму навіть під час транспортування.

Головний секрет ідеальної глазурі — не лише інгредієнти, а й терпіння. Якщо не поспішати і дотримуватися пропорцій, результат буде виглядати так, ніби паску готували в професійній пекарні.

Саме такі деталі й створюють той самий ефект “вау” на святковому столі.

Читайте також в "Коментарях" рецепт пасок.



