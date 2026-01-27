За це Роксолана могла продати душу: солодкий секрет Хюррем Султан, від якого шаленіли в гаремі

Солодкий, рубіново-червоний і настільки спокусливий, що за нього, за легендою, можна було "продати душу" — саме таким був улюблений десерт Хюррем Султан, відомої всьому світу як Роксолана. Глядачі серіалу "Величне століття" добре пам’ятають сцени, де Хюррем із неприхованим задоволенням смакує загадковий смаколик і з посмішкою каже, що обожнює десерти. Але мало хто знає: ця страва існує насправді й досі вважається класикою турецької кухні.

Улюблений десерт Хюррем Султан: що їла Роксолана і чому цей десерт підкорив Османську імперію

Йдеться про айва татлиси — легендарний турецький десерт з айви, який готують без жодного грама борошна. У гаремі султана його вважали не просто ласощами, а справжнім символом насолоди, розкоші та жіночої хитрості. Саме цей десерт, за чутками, часто подавали до столу Хюррем Султан, коли вона хотіла справити особливе враження.

Головний інгредієнт — айва — під час повільного томління змінює колір, стаючи глибоко червоною, майже гранатовою. Аромат кориці, гвоздики та кисло-солодкі нотки соку роблять смак настільки багатим, що зупинитися неможливо.

І що особливо цікаво — цей десерт не лише неймовірно смачний, а й корисний для здоров’я. Айва містить велику кількість клітковини, яка покращує травлення, допомагає роботі кишечника та надовго дає відчуття ситості. Вона багата на вітамін С, що зміцнює імунітет, а також калій і залізо, які підтримують серце та кровообіг. Айва має протизапальні властивості, позитивно впливає на стан шкіри й навіть допомагає знизити рівень стресу. Не дивно, що в Османській імперії її вважали фруктом краси й довголіття.

Рецепт десерту Хюррем Султан — айва татлиси

Інгредієнти:

Айва — 2 плоди

Цукор — 8 столових ложок

Вода — 1 склянка

Гранатовий або вишневий сік — ¾ склянки

Сік половини лимона

Гвоздика — 5 бутонів

Кориця — 1 паличка або пів чайної ложки меленої

Приготування:

Айву очистіть від шкірки, розріжте навпіл і видаліть серцевину. Кісточки покладіть у каструлю з водою — вони допоможуть надати десерту насиченого кольору. Додайте айву, цукор, лимонний і гранатовий сік, спеції. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть на повільному вогні близько пів години. Айва стане м’якою та набуде глибокого червоного відтінку. Зніміть з вогню й дайте охолонути.

Подавайте зі сметаною, вершками, подрібненими горіхами або ягодами. Саме так цей десерт століттями подавали у палацах султанів.

