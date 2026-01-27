За это Роксолана могла продать душу: сладкий секрет Хюррем Султан, от которого безумствовали в гареме

Сладкий, рубиново-красный и настолько соблазнительный, что при нем, по легенде, можно было "продать душу" — именно так был любимый десерт Хюррем Султан, известной всему миру как Роксолана. Зрители сериала "Великий век" хорошо помнят сцены, где Хюррем с нескрываемым удовольствием смакует загадочный вкус и с улыбкой говорит, что обожает десерты. Но мало кто знает: это блюдо существует на самом деле и до сих пор считается классикой турецкой кухни.

Любимый десерт Хюррем Султан: что ела Роксолана и почему этот десерт покорил Османскую империю

Речь идет об айве татлисы — легендарном турецком десерте из айвы, который готовят без грамма муки. В гареме султана его считали не просто лакомством, а настоящим символом наслаждения, роскоши и женской хитрости. Именно этот десерт, по слухам, часто подавали к столу Хюррем Султан, когда она хотела произвести особое впечатление.

Главный ингредиент – айва – во время медленного томления меняет цвет, становясь глубоко красной, почти гранатовой. Аромат корицы, гвоздики и кисло-сладкие нотки сока делают вкус столь богатым, что остановиться невозможно.

И что особенно интересно – этот десерт не только невероятно вкусен, но и полезен для здоровья . Айва содержит большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение, помогает работе кишечника и надолго дает ощущение сытости. Она богата витамином С, который укрепляет иммунитет, а также калий и железо, которые поддерживают сердце и кровообращение. Айва обладает противовоспалительными свойствами, положительно влияет на состояние кожи и даже помогает снизить уровень стресса. Неудивительно, что в Османской империи она считалась фруктом красоты и долголетия.

Рецепт десерта Хюррем Султан – айва татлисы

Ингредиенты:

Айва — 2 плода

Сахар – 8 столовых ложек

Вода — 1 стакан

Гранатовый или вишневый сок — ¾ стакана

Сок половины лимона

Гвоздика — 5 бутонов

Корица — 1 палочка или полчайной ложки молотой

Приготовление:

Айву очистите от кожуры, разрежьте пополам и удалите сердцевину. Косточки положите в кастрюлю с водой – они помогут придать десерту насыщенный цвет. Добавить айву, сахар, лимонный и гранатовый сок, специи. Доведите до кипения, убавьте огонь и варите на медленном огне около полу часа. Айва станет мягкой и приобретет глубокий красный оттенок. Снимите с огня и дайте остыть.

Подавайте со сметаной, сливками, измельченными орехами или ягодами. Именно так этот десерт веками подавали во дворцах султанов.

