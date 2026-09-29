Які 3 українські страви підкорять світ у найближчі 10 років

Яка українська страва може стати світовим гастрономічним трендом у найближчі десять років? Портал "Коментарі" поставив це питання трьом популярним моделям штучного інтелекту Gemini, ChatGPT та Claude. Кожна з них назвала свого фаворита та навела свої аргументи.

Яка українська страва підкорить світ

Gemini: яворівський пиріг

Яворівський пиріг — саме ця страва має найбільше шансів стати новим трендом гастрономічного світу у найближчі 10 років.

Чому саме він: Комбінація смаку та простих інгредієнтів: поєднання гречки, картоплі та хрусткого тіста ідеально вписується у глобальний запит на comfort food та вегетаріанські альтернативи.

Гречка як суперфуд: у світі стрімко зростає попит на безглютенові й поживні крупи, де гречка посідає чільне місце.

Легкість локалізації: пиріг легко адаптувати під формат стрітфуду, пекарень або подавати як вишукану закуску у ресторанах.

ChatGPT: вареники

Мій прогноз — вареники. У найближчі 10 років вони можуть стати одним із головних гастрономічних символів України у світі. Причина проста: вареники легко адаптувати під різні смаки — від традиційних із картоплею та сиром до сучасних солодких і веганських варіантів. Їх зручно подавати в ресторанах, заморожувати та продавати як готовий продукт. Крім того, формат схожий на вже популярні у світі пельмені, равіолі та дамплінги, тому іноземній аудиторії його легко зрозуміти.

Claude: борщ

Моя відповідь — борщ. Але не просто як суп, а як культурний феномен і гастрономічний символ. Після внесення борщу до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО та глобальної уваги до України через війну, світовий інтерес до цієї страви вже зріс кратно. Українські ресторани відкриваються у Варшаві, Лондоні, Нью-Йорку — і борщ скрізь стає головною стравою меню. До 2035 року він може зайняти місце поруч із японським раменом та італійською пастою як впізнавана світова страва з чіткою національною ідентичністю.

Що прогнозує ШІ

Цікаво, що три моделі фактично описали три різні сценарії міжнародного успіху української кухні. Gemini зробив акцент на трендах здорового харчування та форматі сучасної комфортної їжі. ChatGPT на універсальності та схожості вареників з уже популярними у світі стравами, а Claude, поставив на культурну впізнаваність борщу та його статус символу України.

Спільним для прогнозів є не конкретна страва, а кілька важливих характеристик: простий для розуміння формат, можливість адаптації рецепта та чітка українська ідентичність. На думку ШІ, саме ці фактори можуть допомогти локальній кухні вийти за межі української діаспори.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що якби штучний інтелект став президентом світу, то який закон він ухвалив би першим.