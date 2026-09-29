Какие 3 украинских блюда покорят мир в ближайшие 10 лет

Какое украинское блюдо может стать мировым гастрономическим трендом в ближайшие десять лет? Портал "Комментарии" задал этот вопрос трем популярным моделям искусственного интеллекта Gemini, ChatGPT и Claude. Каждая из них назвала своего фаворита и привела свои доводы.

Какое украинское блюдо покорит мир

Gemini: яворовский пирог

Яворовский пирог — именно это блюдо имеет больше шансов стать новым трендом гастрономического мира в ближайшие 10 лет.

Почему именно: Комбинация вкуса и простых ингредиентов: сочетание гречки, картофеля и хрустящего теста идеально вписывается в глобальный запрос на comfort food и вегетарианские альтернативы.

Гречка как суперфуд: в мире стремительно растет спрос на безглютеновую и питательную крупу, где гречка занимает видное место.

Легкость локализации: пирог легко адаптировать под формат стритфуда, пекарен или подавать в качестве изысканной закуски в ресторанах.

ChatGPT: вареники

Мой прогноз – вареники. В ближайшие 10 лет они могут стать одним из главных символов гастрономии Украины в мире. Причина проста: вареники легко адаптировать под разные вкусы – от традиционных с картофелем и сыром до современных сладких и веганских вариантов. Их удобно подавать в ресторанах, замораживать и продавать как готовый продукт. Кроме того, формат похож на популярные в мире пельмени, равиоли и дамплинги, поэтому иностранной аудитории его легко понять.

Claude: борщ

Мой ответ – борщ. Но не просто как суп, а как культурный феномен и символ гастрономии. После внесения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО и глобального внимания к Украине из-за войны мировой интерес к этому блюду уже возрос кратно. Украинские рестораны открываются в Варшаве, Лондоне, Нью-Йорке и борщ везде становится главным блюдом меню. До 2035 года он может занять место рядом с японским раменом и итальянской пастой как узнаваемое мировое блюдо с четкой национальной идентичностью.

Что прогнозирует ИИ

Интересно, что три модели фактически описали три разных сценария международного успеха украинской кухни. Gemini сделал акцент на трендах здорового питания и формате современной комфортной еды. ChatGPT на универсальности и сходства вареников с уже популярными в мире блюдами, а Claude поставил на культурную узнаваемость борща и его статус символа Украины.

Общим для прогнозов является не конкретное блюдо, а несколько важных характеристик: простой для понимания формат, адаптация рецепта и четкая украинская идентичность. По мнению ИИ, именно эти факторы могут помочь локальной кухне выйти за пределы украинской диаспоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что если бы искусственный интеллект стал президентом мира, то какой закон он принял бы первым.