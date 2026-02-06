Як без світла харчуватися смачно: Клопотенко показав ідеальну кухню в умовах відключень

Постійні відключення світла змушують українців переглядати підхід до кухні. Якщо раніше готування було щоденним ритуалом, то зараз воно дедалі частіше перетворюється на планування наперед. І саме такий підхід радить використовувати відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

Готувати раз на кілька днів і не стояти біля плити щовечора — шеф Євген Клопотенко поділився рішенням для українців

У своїх соцмережах він пояснив: краще один раз інтенсивно приготувати, поки є електроенергія, ніж кілька днів нервувати через відсутність готової їжі. Такий формат підходить і тим, хто не любить часто готувати, але хоче їсти смачно, поживно та збалансовано.

За словами Клопотенка, за 2 години зі світлом цілком реально закрити питання харчування на найближчі кілька днів.

Що приготувати на сніданок

Фрітата з овочами

Як тільки з’являється світло, шеф радить одразу вмикати духовку на 180 градусів і братися за фрітату — італійську запіканку з яєць та овочів, яка чудово зберігається.

Інгредієнти:

5 яєць

70 мл молока

200 г заморожених овочів

70 г твердого сиру

сіль до смаку

олія для змащування пательні

Приготування:

Яйця збийте вінчиком разом із молоком. Додайте заморожені овочі та посоліть до смаку. Сир наріжте кубиками. На пательню налийте трохи олії, вилийте яєчну суміш і прогрійте кілька хвилин, щоб омлет схопився. Після цього переставте пательню в духовку та запікайте 15 хвилин при 180 градусах. Дайте фрітаті трохи охолонути — і вона готова до зберігання.

Гуакамоле — поживна намазка без плити

Інгредієнти:

2 стиглих авокадо

0,5 пучка кінзи

перець чилі за бажанням

1 лайм або лимон

1 червона цибуля

1 ст. л. оливкової олії

сіль до смаку

Приготування:

М’якуш авокадо розімніть виделкою, додайте подрібнену кінзу, сік лайма, чилі та дрібно нарізану цибулю. Влийте оливкову олію, посоліть і добре перемішайте. Зберігайте у герметичному контейнері — це готовий сніданок або перекус без потреби підігріву.

Що приготувати на обід

Паелья — одна пательня, обід на кілька днів

На обід Клопотенко радить готувати паелью, яка за принципом схожа на плов і ідеально підходить для заготовок.

Інгредієнти:

1 цибуля

1 томат

1 солодкий перець

1 ст. л. олії

100 мл білого сухого вина

200 г рису басматі

1 ч. л. куркуми

400 мл води

300 г очищених заморожених мідій

Приготування:

Цибулю, томат і перець наріжте кубиками та обсмажте на олії. Влийте вино й протушіть хвилину, щоб воно випарувалося. Додайте рис і куркуму, залийте водою та готуйте під кришкою 10 хвилин. Після цього додайте мідії (або куряче філе) й готуйте ще 10 хвилин. Страва готова до порційного зберігання.

Що приготувати на вечерю

Курка з мандаринами — просто і несподівано смачно

Навіть під час відключень, каже шеф, можна дозволити собі щось особливе.

Інгредієнти:

1 ціла курка

3–4 мандарини

1 ст. л. гірчиці

сіль до смаку

Приготування:

Начиніть курку очищеними мандаринами. За бажанням натріть зверху цедрою. Обмастіть гірчицею, посоліть і відправте у духовку на 1 годину при 180 градусах. Курка добре зберігається та смакує навіть наступного дня.

Як правильно зберігати заготовки

Готові страви Євген Клопотенко радить одразу розкладати порційно у герметичні контейнери та зберігати у холодильнику. Це дозволяє мати готовий сніданок, обід і вечерю на кілька днів, не залежачи від графіків відключень. До страв легко додати цільнозерновий хліб, свіжі або ферментовані овочі — і отримати повноцінне меню.

