Як без світла харчуватися смачно: Клопотенко показав ідеальну кухню в умовах відключень

Проніна Анна
Постійні відключення світла змушують українців переглядати підхід до кухні. Якщо раніше готування було щоденним ритуалом, то зараз воно дедалі частіше перетворюється на планування наперед. І саме такий підхід радить використовувати відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.
Готувати раз на кілька днів і не стояти біля плити щовечора — шеф Євген Клопотенко поділився рішенням для українців
У своїх соцмережах він пояснив: краще один раз інтенсивно приготувати, поки є електроенергія, ніж кілька днів нервувати через відсутність готової їжі. Такий формат підходить і тим, хто не любить часто готувати, але хоче їсти смачно, поживно та збалансовано.
За словами Клопотенка, за 2 години зі світлом цілком реально закрити питання харчування на найближчі кілька днів.
Як тільки з’являється світло, шеф радить одразу вмикати духовку на 180 градусів і братися за фрітату — італійську запіканку з яєць та овочів, яка чудово зберігається.
Інгредієнти:
5 яєць
70 мл молока
200 г заморожених овочів
70 г твердого сиру
сіль до смаку
олія для змащування пательні
Приготування:
Яйця збийте вінчиком разом із молоком. Додайте заморожені овочі та посоліть до смаку. Сир наріжте кубиками. На пательню налийте трохи олії, вилийте яєчну суміш і прогрійте кілька хвилин, щоб омлет схопився. Після цього переставте пательню в духовку та запікайте 15 хвилин при 180 градусах. Дайте фрітаті трохи охолонути — і вона готова до зберігання.
Інгредієнти:
2 стиглих авокадо
0,5 пучка кінзи
перець чилі за бажанням
1 лайм або лимон
1 червона цибуля
1 ст. л. оливкової олії
сіль до смаку
Приготування:
М’якуш авокадо розімніть виделкою, додайте подрібнену кінзу, сік лайма, чилі та дрібно нарізану цибулю. Влийте оливкову олію, посоліть і добре перемішайте. Зберігайте у герметичному контейнері — це готовий сніданок або перекус без потреби підігріву.
На обід Клопотенко радить готувати паелью, яка за принципом схожа на плов і ідеально підходить для заготовок.
Інгредієнти:
1 цибуля
1 томат
1 солодкий перець
1 ст. л. олії
100 мл білого сухого вина
200 г рису басматі
1 ч. л. куркуми
400 мл води
300 г очищених заморожених мідій
Приготування:
Цибулю, томат і перець наріжте кубиками та обсмажте на олії. Влийте вино й протушіть хвилину, щоб воно випарувалося. Додайте рис і куркуму, залийте водою та готуйте під кришкою 10 хвилин. Після цього додайте мідії (або куряче філе) й готуйте ще 10 хвилин. Страва готова до порційного зберігання.
Навіть під час відключень, каже шеф, можна дозволити собі щось особливе.
Інгредієнти:
1 ціла курка
3–4 мандарини
1 ст. л. гірчиці
сіль до смаку
Приготування:
Начиніть курку очищеними мандаринами. За бажанням натріть зверху цедрою. Обмастіть гірчицею, посоліть і відправте у духовку на 1 годину при 180 градусах. Курка добре зберігається та смакує навіть наступного дня.
Готові страви Євген Клопотенко радить одразу розкладати порційно у герметичні контейнери та зберігати у холодильнику. Це дозволяє мати готовий сніданок, обід і вечерю на кілька днів, не залежачи від графіків відключень. До страв легко додати цільнозерновий хліб, свіжі або ферментовані овочі — і отримати повноцінне меню.
