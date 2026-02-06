logo

Как без света питаться вкусно: Клопотенко показал идеальную кухню в условиях отключений
commentss НОВОСТИ Все новости

Как без света питаться вкусно: Клопотенко показал идеальную кухню в условиях отключений

Ежедневные отключения электроэнергии меняют наши привычки. Известный шеф-повар Евгений Клопотенко показал, как за 2 часа со светом обеспечить себя полноценными блюдами на несколько дней без стресса и полуфабрикатов.

6 февраля 2026, 11:10
Автор:
Проніна Анна

Постоянные отключения света заставляют украинцев просматривать подход к кухне. Если раньше приготовление было ежедневным ритуалом, то сейчас оно все чаще превращается в планирование вперед . И именно такой подход рекомендует использовать известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

Как без света питаться вкусно: Клопотенко показал идеальную кухню в условиях отключений

Готовить раз в несколько дней и не стоять у плиты каждый вечер - шеф Евгений Клопотенко поделился решением для украинцев

В своих соцсетях он объяснил : лучше один раз интенсивно приготовить, пока есть электроэнергия, чем несколько дней нервничать из-за отсутствия готовой пищи . Такой формат подходит и тем, кто не любит часто готовить, но хочет есть вкусно, питательно и сбалансированно.

По словам Клопотенко, за 2 часа со светом вполне реально закрыть вопрос питания на ближайшие несколько дней .

Что приготовить на завтрак

Фритата с овощами

Как только появляется свет, шеф советует сразу включать духовку на 180 градусов и браться за фритату — замечательно хранящуюся итальянскую запеканку из яиц и овощей.

Ингредиенты:

  • 5 яиц

  • 70 мл молока

  • 200 г замороженных овощей

  • 70 г твердого сыра

  • соль по вкусу

  • масло для смазки сковороды

Приготовление:
Яйца взбейте венчиком вместе с молоком. Добавьте замороженные овощи и посолите по вкусу. Сыр нарежьте кубиками. На сковороду налейте немного растительного масла, вылейте яичную смесь и прогрейте несколько минут, чтобы омлет схватился. После этого переставьте сковороду в духовку и запекайте 15 минут при 180 градусах . Дайте фритату немного остыть – и она готова к хранению.

Гуакамоле – питательная намазка без плиты.

Ингредиенты:

  • 2 спелых авокадо

  • 0,5 пучка кинзы

  • перец чили по желанию

  • 1 лайм или лимон

  • 1 красный лук

  • 1 ст. л. оливкового масла

  • соль по вкусу

Приготовление:
Мякоть авокадо разомните вилкой, добавьте измельченную кинзу, сок лайма, чили и мелко нарезанный лук. Влейте оливковое масло, посолите и перемешайте хорошо. Храните в герметичном контейнере – это готовый завтрак или перекус без необходимости подогрева.

Что приготовить на обед

Паэлья – одна сковорода, обед на несколько дней

На обед Клопотенко советует готовить паэлью , которая по принципу похожа на плов и идеально подходит для заготовок.

Ингредиенты:

  • 1 лук

  • 1 томат

  • 1 сладкий перец

  • 1 ст. л. масла

  • 100 мл белого сухого вина

  • 200 г риса басмати

  • 1 ч. л. куркумы

  • 400 мл воды

  • 300 г очищенных замороженных мидий

Приготовление:
Лук, томат и перец порежьте кубиками и обжарьте на масле. Влейте вино и протушите минуту, чтобы оно улетучилось. Добавьте рис и куркуму, залейте водой и готовьте под крышкой 10 минут . После этого добавьте мидии (или куриное филе) и готовьте еще 10 минут . Блюдо готово к порционному хранению.

Что приготовить на ужин

Курица с мандаринами – просто и неожиданно вкусно

Даже при отключениях, говорит шеф, можно позволить себе что-то особенное .

Ингредиенты:

  • 1 целая курица

  • 3–4 мандарина

  • 1 ст. л. горчицы

  • соль по вкусу

Приготовление:
Начините курицу очищенными мандаринами. По желанию натрите сверху цедрой. Обмажьте горчицей, посолите и отправьте в духовку на 1 час при 180 градусах . Курица хорошо сохраняется и привлекает даже на следующий день.

Как правильно хранить заготовки

Готовые блюда Евгений Клопотенко советует раскладывать порционно в герметичные контейнеры и хранить в холодильнике. Это позволяет иметь готовый завтрак, обед и ужин на несколько дней , не завися от графиков отключений. К блюдам легко добавить цельнозерновой хлеб, свежие или ферментированные овощи и получить полноценное меню.

Читайте также в "Комментариях", почему есть лук опасно.



