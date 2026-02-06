Как без света питаться вкусно: Клопотенко показал идеальную кухню в условиях отключений

Рубрики
Постоянные отключения света заставляют украинцев просматривать подход к кухне. Если раньше приготовление было ежедневным ритуалом, то сейчас оно все чаще превращается в планирование вперед . И именно такой подход рекомендует использовать известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
Готовить раз в несколько дней и не стоять у плиты каждый вечер - шеф Евгений Клопотенко поделился решением для украинцев
В своих соцсетях он объяснил : лучше один раз интенсивно приготовить, пока есть электроэнергия, чем несколько дней нервничать из-за отсутствия готовой пищи . Такой формат подходит и тем, кто не любит часто готовить, но хочет есть вкусно, питательно и сбалансированно.
По словам Клопотенко, за 2 часа со светом вполне реально закрыть вопрос питания на ближайшие несколько дней .
Как только появляется свет, шеф советует сразу включать духовку на 180 градусов и браться за фритату — замечательно хранящуюся итальянскую запеканку из яиц и овощей.
Ингредиенты:
5 яиц
70 мл молока
200 г замороженных овощей
70 г твердого сыра
соль по вкусу
масло для смазки сковороды
Приготовление:
Яйца взбейте венчиком вместе с молоком. Добавьте замороженные овощи и посолите по вкусу. Сыр нарежьте кубиками. На сковороду налейте немного растительного масла, вылейте яичную смесь и прогрейте несколько минут, чтобы омлет схватился. После этого переставьте сковороду в духовку и запекайте 15 минут при 180 градусах . Дайте фритату немного остыть – и она готова к хранению.
Ингредиенты:
2 спелых авокадо
0,5 пучка кинзы
перец чили по желанию
1 лайм или лимон
1 красный лук
1 ст. л. оливкового масла
соль по вкусу
Приготовление:
Мякоть авокадо разомните вилкой, добавьте измельченную кинзу, сок лайма, чили и мелко нарезанный лук. Влейте оливковое масло, посолите и перемешайте хорошо. Храните в герметичном контейнере – это готовый завтрак или перекус без необходимости подогрева.
На обед Клопотенко советует готовить паэлью , которая по принципу похожа на плов и идеально подходит для заготовок.
Ингредиенты:
1 лук
1 томат
1 сладкий перец
1 ст. л. масла
100 мл белого сухого вина
200 г риса басмати
1 ч. л. куркумы
400 мл воды
300 г очищенных замороженных мидий
Приготовление:
Лук, томат и перец порежьте кубиками и обжарьте на масле. Влейте вино и протушите минуту, чтобы оно улетучилось. Добавьте рис и куркуму, залейте водой и готовьте под крышкой 10 минут . После этого добавьте мидии (или куриное филе) и готовьте еще 10 минут . Блюдо готово к порционному хранению.
Даже при отключениях, говорит шеф, можно позволить себе что-то особенное .
Ингредиенты:
1 целая курица
3–4 мандарина
1 ст. л. горчицы
соль по вкусу
Приготовление:
Начините курицу очищенными мандаринами. По желанию натрите сверху цедрой. Обмажьте горчицей, посолите и отправьте в духовку на 1 час при 180 градусах . Курица хорошо сохраняется и привлекает даже на следующий день.
Готовые блюда Евгений Клопотенко советует раскладывать порционно в герметичные контейнеры и хранить в холодильнике. Это позволяет иметь готовый завтрак, обед и ужин на несколько дней , не завися от графиков отключений. К блюдам легко добавить цельнозерновой хлеб, свежие или ферментированные овощи и получить полноценное меню.
