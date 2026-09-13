Ви точно так не робили: як замаринувати виноград на зиму

Виноград можна не лише їсти свіжим або використовувати для десертів. Його також маринують — і така заготівля може стати цікавою альтернативою звичним огіркам чи помідорам. Рецепт надзвичайно простий.

Маринований виноград. Фото згенероване ШІ

Для чотирьох банок об'ємом 0,5 л знадобиться 1,5-1,8 кг винограду — точна кількість залежить від розміру ягід.

На кожну банку потрібно:

паличка кориці завдовжки 3-4 см,

2 горошини духмяного перцю,

2 бутони гвоздики,

0,5 чайної ложки рожевого перцю.

Для маринаду:

1 л води плюс ще 70 мл для доливання,

150 г цукру,

1/3 чайної ложки солі,

70 мл 6% яблучного оцту. Також можна використати 80 мл 4–5% оцту або 45 мл 9% оцту.

Спочатку потрібно простерилізувати банки та кришки зручним способом. Виноград відокремлюють від гілочок, прибирають хвостики й добре промивають.

У підготовлені банки кладуть корицю, духмяний і рожевий перець та гвоздику. Потім щільно наповнюють їх виноградом.

Для першого маринаду в каструлю наливають 1 л води, додають цукор і сіль та доводять суміш до кипіння. Гарячим маринадом заливають виноград, накривають банки кришками й залишають на 20-30 хвилин.

Після цього рідину з банок зливають назад у каструлю. Додають 70 мл води та оцет, знову доводять маринад до кипіння і відразу заливають ним банки доверху.

Залишається закрити банки кришками, перевернути догори дном і залишити під ковдрою до повного охолодження. Зберігати заготівлю потрібно у прохолодному місці.

Для маринування краще брати тверді ягоди без кісточок. Можна поєднати в одній банці виноград різного кольору — така заготівля матиме вигляд асорті. Водночас у маленьких банках об'ємом 0,2–0,25 л навіть невелика кількість спецій може зробити смак надто пряним.

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