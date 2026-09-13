Вы точно так не делали: как замариновать виноград на зиму

Виноград можно не только есть свежим или использовать для десертов. Его также маринуют – и такая заготовка может стать интересной альтернативой привычным огурцам или помидорам. Рецепт очень прост.

Маринованный виноград. Фото сгенерированное ИИ

Для четырех банок объемом 0,5 л понадобится 1,5-1,8 кг винограда – точное количество зависит от размера ягод.

На каждую банку нужно:

палочка корицы длиной 3-4 см,

2 горошины душистого перца,

2 бутона гвоздики,

0,5 чайной ложки розового перца.

Для маринада:

1 л воды плюс еще 70 мл для доливания,

150 г сахара,

1/3 чайной ложки соли,

70 мл 6% яблочного уксуса. Также можно использовать 80 мл 4–5% уксуса или 45 мл 9% уксуса.

Сначала нужно простерилизовать банки и крышки удобным способом. Виноград отделяют от веточек, убирают хвостики и хорошо промывают.

В подготовленные банки кладут корицу, душистый и розовый перец и гвоздику. Затем плотно заполняют их виноградом.

Для первого маринада в кастрюлю наливают 1 л воды, добавляют сахар и соль и смесь доводят до кипения. Горячим маринадом заливают виноград, накрывают банки крышками и оставляют на 20-30 минут.

После этого жидкость из банок сливают обратно в кастрюлю. Добавляют 70 мл воды и уксус, снова маринад доводят до кипения и сразу заливают им банки доверху.

Остается закрыть банки крышками, перевернуть вверх дном и оставить под одеялом до полного охлаждения. Хранить заготовку нужно в прохладном месте.

Для маринования лучше брать твердые ягоды без косточек. Можно соединить в одной банке виноград разного цвета – такая заготовка будет выглядеть как ассорти. В маленьких банках объемом 0,2–0,25 л даже небольшое количество специй может сделать вкус слишком пряным.

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