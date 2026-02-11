Ви не повірите, який смак дитинства можна відновити за 20 хвилин: ліниві вареники, що смачні навіть на другий день

Є страви, які не потребують реклами. Одного запаху з кухні достатньо, щоб одразу згадалося дитинство: тепла плита, мамина сковорідка і затишок у кожному куточку дому. Саме такими є ліниві вареники з картоплею — проста страва, яка рятує, коли хочеться ситного та домашнього, без зайвої метушні.

Ліниві вареники з картоплею — секретна страва, яка повертає у дитинство і підкорює смакові рецептори кожного

Ці вареники не розварюються, добре тримають форму й залишаються смачними навіть на наступний день — перевірено не раз. Вони ідеально підходять для сніданку, обіду чи вечері, а також для тих, хто готує для дітей або шукає бюджетний варіант ситної їжі.

Інгредієнти:

картопля — 700–800 г

яйце — 1 шт.

борошно — приблизно 120–150 г

сіль — за смаком

ріпчаста цибуля — 1–2 шт.

рослинна або вершкова олія — для смаження

зелень або часник — за бажанням

Приготування:

Картоплю очищаємо, відварюємо до м’якості й зливаємо рідину. Даємо трохи охолонути, після чого розминаємо в пюре без грудочок — блендер не потрібен, щоб маса не стала клейкою. Додаємо яйце, сіль і поступово всипаємо борошно. Замішуємо м’яке тісто, яке не липне до рук, але залишається ніжним. Кількість борошна може варіюватися залежно від сорту картоплі. Ділимо тісто на частини, скочуємо джгути і нарізаємо на маленькі шматочки. За бажанням трохи притискаємо виделкою. Вареники відварюємо в киплячій підсоленій воді: після спливання варимо ще 1–2 хвилини і виймаємо шумівкою. Окремо обсмажуємо цибулю до золотистості, додаємо вареники й прогріваємо кілька хвилин разом.

Як подавати:

Найпростіший варіант — зі смаженою цибулею. Також смачно зі сметаною, вершковим маслом або часниковою підливою. Якщо залишилися на наступний день — обсмажте до рум’яної скоринки, і страва заграє новими смаками.

Корисні поради:

Не використовуйте блендер для картоплі — вареники можуть стати гумовими.

Чим сухіша картопля, тим менше борошна знадобиться.

Не переварюйте вареники — вони готуються швидко.

Для різноманіття в тісто можна додати дрібно нарізану зелень або підсмажену цибулю.

Ідеально підходить для бюджетного меню та дитячого харчування.

