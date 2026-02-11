logo_ukra

Ви не повірите, який смак дитинства можна відновити за 20 хвилин: ліниві вареники, що смачні навіть на другий день
Ви не повірите, який смак дитинства можна відновити за 20 хвилин: ліниві вареники, що смачні навіть на другий день

Простий рецепт, бюджетний, ситний і неймовірно смачний: вареники, які можна подавати навіть наступного дня, і вони залишаються ідеальними.

11 лютого 2026, 16:32
Проніна Анна

Є страви, які не потребують реклами. Одного запаху з кухні достатньо, щоб одразу згадалося дитинство: тепла плита, мамина сковорідка і затишок у кожному куточку дому. Саме такими є ліниві вареники з картоплею — проста страва, яка рятує, коли хочеться ситного та домашнього, без зайвої метушні.

Ви не повірите, який смак дитинства можна відновити за 20 хвилин: ліниві вареники, що смачні навіть на другий день

Ліниві вареники з картоплею — секретна страва, яка повертає у дитинство і підкорює смакові рецептори кожного

Ці вареники не розварюються, добре тримають форму й залишаються смачними навіть на наступний день — перевірено не раз. Вони ідеально підходять для сніданку, обіду чи вечері, а також для тих, хто готує для дітей або шукає бюджетний варіант ситної їжі.

Інгредієнти:

  • картопля — 700–800 г

  • яйце — 1 шт.

  • борошно — приблизно 120–150 г

  • сіль — за смаком

  • ріпчаста цибуля — 1–2 шт.

  • рослинна або вершкова олія — для смаження

  • зелень або часник — за бажанням

Приготування:

  1. Картоплю очищаємо, відварюємо до м’якості й зливаємо рідину. Даємо трохи охолонути, після чого розминаємо в пюре без грудочок — блендер не потрібен, щоб маса не стала клейкою.

  2. Додаємо яйце, сіль і поступово всипаємо борошно. Замішуємо м’яке тісто, яке не липне до рук, але залишається ніжним. Кількість борошна може варіюватися залежно від сорту картоплі.

  3. Ділимо тісто на частини, скочуємо джгути і нарізаємо на маленькі шматочки. За бажанням трохи притискаємо виделкою.

  4. Вареники відварюємо в киплячій підсоленій воді: після спливання варимо ще 1–2 хвилини і виймаємо шумівкою.

  5. Окремо обсмажуємо цибулю до золотистості, додаємо вареники й прогріваємо кілька хвилин разом.

Як подавати:
Найпростіший варіант — зі смаженою цибулею. Також смачно зі сметаною, вершковим маслом або часниковою підливою. Якщо залишилися на наступний день — обсмажте до рум’яної скоринки, і страва заграє новими смаками.

Корисні поради:

  • Не використовуйте блендер для картоплі — вареники можуть стати гумовими.

  • Чим сухіша картопля, тим менше борошна знадобиться.

  • Не переварюйте вареники — вони готуються швидко.

  • Для різноманіття в тісто можна додати дрібно нарізану зелень або підсмажену цибулю.

  • Ідеально підходить для бюджетного меню та дитячого харчування.

