Простой рецепт, бюджетный, сытный и невероятно вкусный: вареники, которые можно подавать даже на следующий день, и они остаются идеальными.

11 февраля 2026, 16:32
Есть блюда, не требующие рекламы. Одного запаха из кухни достаточно, чтобы сразу вспомнилось детство: теплая плита, мамина сковорода и уют в каждом уголке дома. Именно таковы ленивые вареники с картофелем — простое блюдо, которое спасает, когда хочется сытного и домашнего, без лишней суеты.

Вы не поверите, какой вкус детства можно восстановить за 20 минут: ленивые вареники, вкусные даже на второй день

Ленивые вареники с картофелем — секретное блюдо, возвращающее в детство и покоряющее вкусовые рецепторы каждого

Эти вареники не развариваются, хорошо держат форму и остаются вкусными даже на следующий день – проверено не раз. Они идеально подходят для завтрака, обеда или ужина, а также для тех, кто готовит детей или ищет бюджетный вариант сытной пищи.

Ингредиенты :

  • картофель — 700-800 г

  • яйцо – 1 шт.

  • мука — примерно 120-150 г

  • соль — по вкусу

  • репчатый лук — 1-2 шт.

  • растительное или сливочное масло — для жарки

  • зелень или чеснок — по желанию

Приготовление :

  1. Картофель очищаем, отвариваем до мягкости и сливаем жидкость. Даем немного остыть, после чего разминаем в пюре без комочков – блендер не нужен, чтобы масса не стала клейкой.

  2. Добавляем яйцо, соль и постепенно всыпаем муку. Замешиваем мягкое тесто, которое не прилипает к рукам, но остается нежным. Количество муки может варьироваться в зависимости от сорта картофеля.

  3. Делим тесто на части, скатываем жгуты и нарезаем на маленькие кусочки. По желанию немного прижимаем вилкой.

  4. Вареники отвариваем в кипящей подсоленной воде: после всплытия варим еще 1–2 минуты и вынимаем шумовкой.

  5. Отдельно обжариваем лук до золотистости, добавляем вареники и прогреваем несколько минут вместе.

Как подавать :
Самый простой вариант – с жареным луком. Также вкусно со сметаной, сливочным маслом или чесночной подливкой. Если остались на следующий день – обжарьте до румяной корочки, и блюдо заиграет новыми вкусами.

Полезные советы :

  • Не используйте блендер для картофеля – вареники могут стать резиновыми.

  • Чем сухее картофель, тем меньше муки понадобится.

  • Не переваривайте вареники – они готовятся быстро.

  • Для разнообразия в тесто можно добавить мелко нарезанную зелень или поджаренный лук.

  • Идеально подходит для бюджетного меню и детского питания.

