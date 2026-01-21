Ви більше ніколи не готуватимете картоплю по-старому: шведський «Хассельбак» з аерогрилю зводить з розуму (ВІДЕО)



















Якщо ви досі просто смажите або варите картоплю, приготуйтеся — після цього рецепта назад дороги вже не буде. У соцмережах масово набирає популярності класична шведська страва "Хассельбак", адаптована для аерогрилю. Вона виглядає як витвір мистецтва, хрумка зовні, ніжна всередині та ще й подається з ароматним соусом.

Картопля, яка виглядає як страва з ресторану, але готується вдома за пів години

На перший погляд рецепт здається складним і майже "хірургічним". Саме так його і подають автори вірусних відео — з пензликами, шпажками і десятками зайвих рухів. Але користувачі швидко розставили все по місцях і довели: цю картоплю можна готувати значно простіше — і навіть смачніше.

Що знадобиться для класичного варіанту

Усі інгредієнти — максимально доступні:

картопля (рівна, середнього розміру);

оливкова олія;

сушений часник, копчена паприка, орегано, сіль, чорний перець;

для соусу: вершкове масло, борошно та м’ясний бульйон.

Як це показують у відео

Картоплю надрізають "гармошкою", обмежуючи ніж дерев’яними шпажками, потім пензликом промазують кожен розріз спеціями, відправляють в аерогриль на 180°C приблизно на 30 хвилин і завершують усе густим соусом на основі масла та бульйону.

Виглядає красиво. Але на практиці — довго і незручно.





Як роблять ті, хто готує постійно

Коментарі під відео виявилися значно кориснішими за самі ролики.

Пензлик — у смітник.

Ніхто не хоче мастити кожну складку окремо. Просто злегка розкрийте надрізану картоплю й занурте її в миску з олією та спеціями. Швидко і ефективно.

Жодних шпажок усередині.

Найпростіше рішення — покласти картоплину між двома дерев’яними ложками або паличками для суші. Ніж упреться в них, і бульба залишиться цілою.

Замочіть у воді.

Кілька хвилин у холодній воді змивають зайвий крохмаль. Завдяки цьому скибочки краще "розквітають" під час запікання і стають хрумкішими.

Це не тренд із TikTok.

Hasselback — страва з історією. Її вигадали ще у середині ХХ століття в ресторані Hasselbacken у Стокгольмі. Ви готуєте класику, а не черговий фуд-челендж.

