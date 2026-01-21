logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг рецепты Вы больше никогда не будете готовить картошку по старинке: шведский «Хассельбак» с аэрогриля сводит с ума (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Вы больше никогда не будете готовить картошку по старинке: шведский «Хассельбак» с аэрогриля сводит с ума (ВИДЕО)

Разбираем классический рецепт Hasselback, объясняем, почему он стал вирусным, и делимся народными лайфхаками, упрощающими все в разы.

21 января 2026, 20:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна








Если вы просто жарите или варите картофель, приготовьтесь — после этого рецепта обратно дороги уже не будет. В соцсетях массово набирает популярность классическое шведское блюдо "Хассельбак", адаптированное для аэрогриля. Она выглядит как произведение искусства, хрустящая снаружи, нежная внутри и еще и подается с ароматным соусом.

Вы больше никогда не будете готовить картошку по старинке: шведский «Хассельбак» с аэрогриля сводит с ума (ВИДЕО)

Картофель, который выглядит как блюдо из ресторана, но готовится дома за полчаса

На первый взгляд, рецепт кажется сложным и почти "хирургическим". Именно так его и представляют авторы вирусных видео — с кисточками, шпажками и десятками лишних движений. Но пользователи быстро расставили все по местам и доказали: этот картофель можно готовить гораздо проще – и даже вкуснее.

Что пригодится для классического варианта

Все ингредиенты максимально доступны:

  • картофель (ровный, среднего размера);

  • оливковое масло;

  • сушеный чеснок, копченая паприка, орегано, соль, черный перец;

  • для соуса: сливочное масло, мука и мясной бульон.

Как это показывают в видео

Картофель надрезают "гармошкой", ограничивая ножом деревянными шпажками, затем кисточкой промазывают каждый разрез специями, отправляют в аэрогриль на 180°C примерно на 30 минут и завершают все густым соусом на основе масла и бульона.

Выглядит красиво. Но на практике – долго и неудобно.


Как делают те, кто готовит постоянно

Комментарии под видео оказались намного полезнее самих роликов.

Кисточка — в мусорник.
Никто не хочет смазывать каждую складку по отдельности. Просто слегка раскройте надрезанный картофель и окуните его в миску с маслом и специями. Быстро и эффективно.

Никаких шпажек внутри.
Самое простое решение – положить картофелину между двумя деревянными ложками или палочками для суши. Чем упрется в них, и клубень останется целым.

Замочите в воде.
Несколько минут в холодной воде смывают лишний крахмал. Благодаря этому ломтики лучше "расцветают" во время запекания и становятся более хрустящими.

Это не тренд по TikTok.
Hasselback – блюдо с историей. Ее придумали еще в середине ХХ века в ресторане Hasselbacken в Стокгольме. Вы готовите классику, а не очередной фуд-челлендж.

Читайте также в "Комментариях", какой фрукт очень полезен для сердца.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости