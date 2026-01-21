Вы больше никогда не будете готовить картошку по старинке: шведский «Хассельбак» с аэрогриля сводит с ума (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
Если вы просто жарите или варите картофель, приготовьтесь — после этого рецепта обратно дороги уже не будет. В соцсетях массово набирает популярность классическое шведское блюдо "Хассельбак", адаптированное для аэрогриля. Она выглядит как произведение искусства, хрустящая снаружи, нежная внутри и еще и подается с ароматным соусом.
Картофель, который выглядит как блюдо из ресторана, но готовится дома за полчаса
На первый взгляд, рецепт кажется сложным и почти "хирургическим". Именно так его и представляют авторы вирусных видео — с кисточками, шпажками и десятками лишних движений. Но пользователи быстро расставили все по местам и доказали: этот картофель можно готовить гораздо проще – и даже вкуснее.
Все ингредиенты максимально доступны:
картофель (ровный, среднего размера);
оливковое масло;
сушеный чеснок, копченая паприка, орегано, соль, черный перец;
для соуса: сливочное масло, мука и мясной бульон.
Картофель надрезают "гармошкой", ограничивая ножом деревянными шпажками, затем кисточкой промазывают каждый разрез специями, отправляют в аэрогриль на 180°C примерно на 30 минут и завершают все густым соусом на основе масла и бульона.
Выглядит красиво. Но на практике – долго и неудобно.
Комментарии под видео оказались намного полезнее самих роликов.
Кисточка — в мусорник.
Никто не хочет смазывать каждую складку по отдельности. Просто слегка раскройте надрезанный картофель и окуните его в миску с маслом и специями. Быстро и эффективно.
Никаких шпажек внутри.
Самое простое решение – положить картофелину между двумя деревянными ложками или палочками для суши. Чем упрется в них, и клубень останется целым.
Замочите в воде.
Несколько минут в холодной воде смывают лишний крахмал. Благодаря этому ломтики лучше "расцветают" во время запекания и становятся более хрустящими.
Это не тренд по TikTok.
Hasselback – блюдо с историей. Ее придумали еще в середине ХХ века в ресторане Hasselbacken в Стокгольме. Вы готовите классику, а не очередной фуд-челлендж.
Читайте также в "Комментариях", какой фрукт очень полезен для сердца.