Вы больше никогда не будете готовить картошку по старинке: шведский «Хассельбак» с аэрогриля сводит с ума (ВИДЕО)



















Если вы просто жарите или варите картофель, приготовьтесь — после этого рецепта обратно дороги уже не будет. В соцсетях массово набирает популярность классическое шведское блюдо "Хассельбак", адаптированное для аэрогриля. Она выглядит как произведение искусства, хрустящая снаружи, нежная внутри и еще и подается с ароматным соусом.

Картофель, который выглядит как блюдо из ресторана, но готовится дома за полчаса

На первый взгляд, рецепт кажется сложным и почти "хирургическим". Именно так его и представляют авторы вирусных видео — с кисточками, шпажками и десятками лишних движений. Но пользователи быстро расставили все по местам и доказали: этот картофель можно готовить гораздо проще – и даже вкуснее.

Что пригодится для классического варианта

Все ингредиенты максимально доступны:

картофель (ровный, среднего размера);

оливковое масло;

сушеный чеснок, копченая паприка, орегано, соль, черный перец;

для соуса: сливочное масло, мука и мясной бульон.

Как это показывают в видео

Картофель надрезают "гармошкой", ограничивая ножом деревянными шпажками, затем кисточкой промазывают каждый разрез специями, отправляют в аэрогриль на 180°C примерно на 30 минут и завершают все густым соусом на основе масла и бульона.

Выглядит красиво. Но на практике – долго и неудобно.





Как делают те, кто готовит постоянно

Комментарии под видео оказались намного полезнее самих роликов.

Кисточка — в мусорник.

Никто не хочет смазывать каждую складку по отдельности. Просто слегка раскройте надрезанный картофель и окуните его в миску с маслом и специями. Быстро и эффективно.

Никаких шпажек внутри.

Самое простое решение – положить картофелину между двумя деревянными ложками или палочками для суши. Чем упрется в них, и клубень останется целым.

Замочите в воде.

Несколько минут в холодной воде смывают лишний крахмал. Благодаря этому ломтики лучше "расцветают" во время запекания и становятся более хрустящими.

Это не тренд по TikTok.

Hasselback – блюдо с историей. Ее придумали еще в середине ХХ века в ресторане Hasselbacken в Стокгольме. Вы готовите классику, а не очередной фуд-челлендж.

