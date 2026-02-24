Вечеря за 20 хвилин без замішування: піца з рідкого тіста підкорює кухні українців

Коли часу обмаль, а родину потрібно нагодувати швидко й смачно, на допомогу приходять прості рецепти без зайвої метушні. Один із таких — піца з рідкого тіста, яку не потрібно вимішувати, розкачувати чи чекати, поки воно підніметься. Страва готується буквально за 15–20 хвилин у духовці, а інгредієнти знайдуться майже в кожному холодильнику.

Піца нашвидкуруч із кефірного тіста — ідеальний рецепт, коли немає часу на довгу готування

Основою слугує кефірне тісто, яке за консистенцією нагадує густу сметану. Саме завдяки цьому воно легко розподіляється по формі й створює ніжну, соковиту текстуру після випікання. Для приготування потрібно 250 мл теплого кефіру, одне яйце, 1/2 чайної ложки солі, 1/3 чайної ложки цукру та столову ложку олії. Суміш перемішують віничком до однорідності.

Далі додають 160 грамів борошна та чайну ложку розпушувача. Тісто має залишатися рідким, але не водянистим. За бажанням можна всипати щіпку сухих італійських або прованських трав — це додасть аромату, який нагадує класичну італійську піцерію.

Форму або деко застеляють пергаментом і виливають тісто рівним шаром. Зверху наносять сіточку томатного соусу або кетчупу — приблизно 4–5 чайних ложок. Для начинки підійдуть 100 грамів шинки та 2–3 печериці, нарізані тонкими скибками. Важливо уникати занадто водянистих продуктів, наприклад свіжих помідорів, адже тісто й без того має м’яку структуру.

Завершальний штрих — 150 грамів твердого сиру, натертого на грубій тертці. Піцу випікають у розігрітій до 200 градусів духовці 15–20 хвилин. Коли сир розплавиться й з’явиться золотиста скоринка, страва готова.

Після легкого охолодження піцу нарізають на порційні шматочки. В результаті виходить соковита, ніжна основа та хрумка сирна скоринка, а головне — жодних складних кулінарних маніпуляцій.

Цей рецепт легко адаптувати: можна додати курку, ковбасу, оливки чи зелень. Саме тому така піца стала справжнім рятівником для тих, хто хоче домашню вечерю без зайвого клопоту.

Читайте також в "Коментарях", як фрукти лікують від хвороб.