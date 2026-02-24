Ужин за 20 минут без затворения: пицца из жидкого теста покоряет кухни украинцев

Когда времени мало, а семью нужно накормить быстро и вкусно, на помощь приходят простые рецепты без лишней суеты. Один из таких – пицца из жидкого теста , которую не нужно вымешивать, раскатывать или ждать, пока оно поднимется. Блюдо готовится буквально через 15–20 минут в духовке, а ингредиенты найдутся почти в каждом холодильнике.

Пицца на скорую руку из кефирного теста — идеальный рецепт, когда нет времени на долгое приготовление.

Основой служит кефирное тесто , по консистенции напоминающее густую сметану. Именно благодаря этому оно легко распределяется по форме и создает нежную сочную текстуру после выпечки. Для приготовления нужно 250 мл теплого кефира, одно яйцо, 1/2 чайной ложки соли, 1/3 чайной ложки сахара и столовую ложку растительного масла. Смесь перемешивают венчиком до однородности.

Далее добавляют 160 граммов муки и чайную ложку разрыхлителя. Тесто должно оставаться жидким, но не водянистым. По желанию можно всыпать щепотку сухих итальянских или прованских трав – это придаст аромату, напоминающему классическую итальянскую пиццерию .

Форму или противень застеляют пергаментом и выливают тесто ровным слоем. Сверху наносят сеточку томатного соуса или кетчупа – примерно 4–5 чайных ложек. Для начинки подойдут 100 граммов ветчины и 2–3 шампиньона, нарезанные тонкими ломтиками. Важно избегать слишком водянистых продуктов, например, свежих помидоров, ведь тесто и без того имеет мягкую структуру.

Завершающий штрих – 150 граммов твердого сыра, натертого на грубой терке. Пиццу выпекают в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут. Когда творог расплавится и появится золотистая корочка, блюдо готово.

После лёгкого охлаждения пиццу нарезают на порционные кусочки. В результате получается сочная, нежная основа и хрустящая сырная корочка , а главное — никаких сложных кулинарных манипуляций.

Этот рецепт легко адаптировать: можно добавить курицу, колбасу, оливки или зелень. Именно поэтому такая пицца стала настоящим спасителем для тех, кто хочет домашний ужин без лишних хлопот.

Читайте также в "Комментариях", как фрукты лечат от болезней.