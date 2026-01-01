Важкість після свят – легкий детокс-суп, який рятує від переїдання за 10 хвилин

Новорічні свята залишили по собі не лише приємні спогади, а й відчуття тяжкості, здуття та перевантаження шлунка. Лікарі та нутриціологи радять почати відновлення з легкої та поживної їжі. Саме для цього ідеально підходить легкий детокс-суп — швидкий, простий і дійсно ефективний.

Легкий детокс-суп після новорічного застілля: знімає важкість і повертає енергію

Інгредієнти (на 2 порції):

1 л води або легкого овочевого бульйону

1 невелика морква

½ кабачка або цукіні

1 стебло селери

2–3 суцвіття броколі або цвітної капусти

шматочок імбиру (1–2 см)

сіль — мінімально

кілька крапель лимонного соку

зелень (петрушка або кріп)

Приготування:

Доведіть воду або бульйон до кипіння. Додайте нарізану моркву й селеру, варіть 5 хвилин. Покладіть кабачок, броколі та натертий імбир. Варіть ще 5–7 хвилин — овочі мають залишатися трохи хрумкими. Наприкінці додайте сіль, лимонний сік і зелень. За бажанням — перебийте блендером до крем-супу.

Чому це працює:

Кабачок і броколі знімають навантаження з печінки

Імбир зменшує нудоту й здуття

Селера допомагає вивести зайву рідину

Тепла рідка їжа запускає травлення без стресу

Важливо:

У перший день після застілля краще не додавати вершки, сир чи м’ясо — організму потрібен "перепочинок", а не нове навантаження.

Після свят важливо пам’ятати: не потрібно одразу сідати на строгі дієти або відмовлятися від їжі. Легка, поживна їжа, така як цей детокс-суп, допомагає організму відновитися, повертає енергію і підтримує травлення. Поступовий перехід до здорових звичок після свят — ключ до гарного самопочуття на весь рік.

