Важкість після свят – легкий детокс-суп, який рятує від переїдання за 10 хвилин

Проніна Анна
Новорічні свята залишили по собі не лише приємні спогади, а й відчуття тяжкості, здуття та перевантаження шлунка. Лікарі та нутриціологи радять почати відновлення з легкої та поживної їжі. Саме для цього ідеально підходить легкий детокс-суп — швидкий, простий і дійсно ефективний.
Як швидко відновитися після новорічного застілля: рецепт детокс-супу, що знімає тяжкість
Легкий детокс-суп після новорічного застілля: знімає важкість і повертає енергію
Інгредієнти (на 2 порції):
1 л води або легкого овочевого бульйону
1 невелика морква
½ кабачка або цукіні
1 стебло селери
2–3 суцвіття броколі або цвітної капусти
шматочок імбиру (1–2 см)
сіль — мінімально
кілька крапель лимонного соку
зелень (петрушка або кріп)
Приготування:
Доведіть воду або бульйон до кипіння.
Додайте нарізану моркву й селеру, варіть 5 хвилин.
Покладіть кабачок, броколі та натертий імбир.
Варіть ще 5–7 хвилин — овочі мають залишатися трохи хрумкими.
Наприкінці додайте сіль, лимонний сік і зелень.
За бажанням — перебийте блендером до крем-супу.
Чому це працює:
Кабачок і броколі знімають навантаження з печінки
Імбир зменшує нудоту й здуття
Селера допомагає вивести зайву рідину
Тепла рідка їжа запускає травлення без стресу
Важливо:
У перший день після застілля краще не додавати вершки, сир чи м’ясо — організму потрібен "перепочинок", а не нове навантаження.
Після свят важливо пам’ятати: не потрібно одразу сідати на строгі дієти або відмовлятися від їжі. Легка, поживна їжа, така як цей детокс-суп, допомагає організму відновитися, повертає енергію і підтримує травлення. Поступовий перехід до здорових звичок після свят — ключ до гарного самопочуття на весь рік.
