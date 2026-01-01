Трудность после праздников – легкий детокс-суп, спасающий от переедания за 10 минут

Новогодние праздники оставили не только приятные воспоминания, но и чувство тяжести, вздутия и перегрузки желудка. Врачи и нутрициологи советуют начать восстановление с легкой и питательной пищи. Именно для этого идеально подходит легкий детокс-суп – быстрый, простой и действительно эффективный.

Как быстро восстановиться после новогоднего застолья: рецепт снимающего тяжесть детокс-супа



Легкий детокс-суп после новогоднего застолья: снимает тяжесть и возвращает энергию

Ингредиенты (на 2 порции):

1 л воды или легкого овощного бульона

1 небольшая морковь

½ кабачка или цуккини

1 стебель сельдерея

2–3 соцветия брокколи или цветной капусты

кусочек имбиря (1-2 см)

соль — минимально

несколько капель лимонного сока

зелень (петрушка или укроп)

Приготовление:

Доведите воду или бульон до кипения. Добавьте нарезанную морковь и сельдерей, варите 5 минут. Уложите кабачок, брокколи и натертый имбирь. Варите еще 5-7 минут – овощи должны оставаться немного хрустящими. В конце добавьте соль, лимонный сок и зелень. По желанию – перебейте блендером к крем-супу.

Почему это работает?

Кабачок и брокколи снимают нагрузку с печени

Имбирь уменьшает тошноту и вздутие

Сельдерей помогает вывести лишнюю жидкость

Теплая жидкая пища запускает пищеварение без стресса

Важно:

В первый день после застолья лучше не добавлять сливки, сыр или мясо – организму нужна "отдых", а не новая нагрузка.

После праздников важно помнить: не следует сразу садиться на строгие диеты или отказываться от еды. Легкая, питательная пища, как этот детокс-суп, помогает организму восстановиться, возвращает энергию и поддерживает пищеварение. Постепенный переход к здоровым привычкам после праздников – ключ к хорошему самочувствию на весь год.

Читайте также в "Комментариях", в каких странах не празднуют Новый год.



