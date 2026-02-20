Уже з понеділка – Великий піст: простий пісний торт, який здивує навіть тих, хто не постить

У понеділок, 23 лютого, розпочинається Великий піст – період духовного зосередження та обмежень у харчуванні для вірян. У цей час традиційно відмовляються від продуктів тваринного походження, однак це не означає, що доведеться забути про домашню випічку.

Навпаки, навіть у піст можна приготувати ароматний торт без яєць, молока та вершкового масла. Більше того, цей десерт настільки простий і вдалий, що його часто печуть і поза постом.

Головна особливість рецепта – використання варення та сильно газованої води, які забезпечують ніжну структуру тіста без додаткових інгредієнтів тваринного походження.

Інгредієнти для тіста:

– 1 склянка яблучного варення (250 мл)

– 1 чайна ложка соди

– пів склянки олії (приблизно 100 мл)

– пів склянки води (звичайної, а ще краще – сильно газованої)

– 250–270 г борошна

– сухофрукти або горіхи за бажанням

Спосіб приготування:

У мисці змішайте варення із содою – маса почне пінитися. Додайте олію та воду, ретельно перемішайте. Поступово всипайте борошно, щоб отримати однорідне тісто середньої густоти. За бажанням додайте сухофрукти або подрібнені горіхи.

Випікати торт потрібно при температурі 180° приблизно 30–40 хвилин. Час може відрізнятися залежно від духовки, тому готовність варто перевіряти дерев’яною шпажкою.

Окремо готується глазур.

Інгредієнти для глазурі:

– 1,5 склянки води

– пів склянки цукру

– 3 столові ложки какао

– 2 столові ложки крохмалю

Усі компоненти необхідно змішати в каструлі та варити до загустіння, постійно помішуючи, оскільки суміш може пригорати. Гарячу глазур одразу виливають на готовий торт, щоб вона рівномірно покрила поверхню.

Цей рецепт доводить, що пісна випічка може бути доступною, бюджетною та смачною. Він не потребує складних інгредієнтів і готується з продуктів, які зазвичай є вдома.

Великий піст – це час стриманості, але також можливість відкрити нові кулінарні поєднання. І такий торт може стати приємним доповненням до родинного столу.

