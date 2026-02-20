Уже с понедельника – Великий пост: простой постный торт, который удивит даже тех, кто не постится

Рубрики
В понедельник, 23 февраля, начинается Великий пост – период духовной концентрации и ограничений в питании для верующих. В настоящее время традиционно отказываются от продуктов животного происхождения, однако это не означает, что придется забыть о домашней выпечке.
23 февраля начинается Большой пост – рецепт постного торта без яиц и молока
Напротив, даже в пост можно приготовить ароматный торт без яиц, молока и сливочного масла. Более того, этот десерт настолько прост и удачен, что его часто пекут и вне поста.
Главная особенность рецепта – использование варенья и сильно газированной воды , обеспечивающих нежную структуру теста без дополнительных ингредиентов животного происхождения.
– 1 стакан яблочного варенья (250 мл)
– 1 чайная ложка соды
– пол стакана масла (примерно 100 мл)
– пол стакана воды (обычной, а еще лучше – сильно газированной)
– 250–270 г муки
– сухофрукты или орехи по желанию
Способ приготовления:
В миске смешайте варенье с содой – масса начнет пениться. Добавьте растительное масло и воду, тщательно перемешайте. Равномерно всыпайте муку, чтоб получить однородное тесто средней густоты. По желанию добавьте сухофрукты или измельченные орехи.
Выпекать торт следует при температуре 180° примерно 30–40 минут. Время может отличаться в зависимости от духовки, поэтому готовность следует проверять деревянной шпажкой.
Ингредиенты для глазури:
– 1,5 стакана воды
– пол стакана сахара
– 3 столовые ложки какао
– 2 столовые ложки крахмала
Все компоненты следует смешать в кастрюле и варить до загустения, постоянно помешивая, поскольку смесь может пригорать. Горячую глазурь сразу выливают на готовый торт , чтобы она равномерно покрыла поверхность.
Этот рецепт доказывает, что постная выпечка может быть доступной, бюджетной и вкусной. Он не нуждается в сложных ингредиентах и готовится из продуктов, которые обычно есть дома.
Великий пост – это время воздержания, но и возможность открыть новые кулинарные сочетания. И такой торт может стать приятным дополнением к семейному столу.
