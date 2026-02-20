Уже с понедельника – Великий пост: простой постный торт, который удивит даже тех, кто не постится

В понедельник, 23 февраля, начинается Великий пост – период духовной концентрации и ограничений в питании для верующих. В настоящее время традиционно отказываются от продуктов животного происхождения, однако это не означает, что придется забыть о домашней выпечке.

23 февраля начинается Большой пост – рецепт постного торта без яиц и молока

Напротив, даже в пост можно приготовить ароматный торт без яиц, молока и сливочного масла. Более того, этот десерт настолько прост и удачен, что его часто пекут и вне поста.

Главная особенность рецепта – использование варенья и сильно газированной воды , обеспечивающих нежную структуру теста без дополнительных ингредиентов животного происхождения.

Ингредиенты для теста:

– 1 стакан яблочного варенья (250 мл)

– 1 чайная ложка соды

– пол стакана масла (примерно 100 мл)

– пол стакана воды (обычной, а еще лучше – сильно газированной)

– 250–270 г муки

– сухофрукты или орехи по желанию

Способ приготовления:

В миске смешайте варенье с содой – масса начнет пениться. Добавьте растительное масло и воду, тщательно перемешайте. Равномерно всыпайте муку, чтоб получить однородное тесто средней густоты. По желанию добавьте сухофрукты или измельченные орехи.

Выпекать торт следует при температуре 180° примерно 30–40 минут. Время может отличаться в зависимости от духовки, поэтому готовность следует проверять деревянной шпажкой.

Отдельно готовится глазурь.

Ингредиенты для глазури:

– 1,5 стакана воды

– пол стакана сахара

– 3 столовые ложки какао

– 2 столовые ложки крахмала

Все компоненты следует смешать в кастрюле и варить до загустения, постоянно помешивая, поскольку смесь может пригорать. Горячую глазурь сразу выливают на готовый торт , чтобы она равномерно покрыла поверхность.

Этот рецепт доказывает, что постная выпечка может быть доступной, бюджетной и вкусной. Он не нуждается в сложных ингредиентах и готовится из продуктов, которые обычно есть дома.

Великий пост – это время воздержания, но и возможность открыть новые кулинарные сочетания. И такой торт может стать приятным дополнением к семейному столу.

