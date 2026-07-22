Топ-5 простих рецептів сардельок на вогні для ідеального пікніка

Сардельки на багатті здаються стравою, яку неможливо зіпсувати. Насадив на шампур, підсмажив і можна їсти. Але навіть звичайні сардельки легко перетворити на цікаву страву для пікніка, якщо додати овочі, соус або приготувати їх у фользі. Зібрали кілька простих рецептів, які не потребують складної підготовки.

Сардельки на грилі. Фото з відкритих джерел

Сардельки з овочами та ананасом

Один із найцікавіших варіантів нагадує шашлички. Сардельки нарізають шматочками, а потім нанизують на шампури разом із солодким перцем, цибулею та ананасом. Усе змащують соусом на основі барбекю, меду або гострих спецій. На вогні овочі стають м'якими, ананас карамелізується, а сардельки отримують апетитну скоринку.

Сардельки з беконом

Якщо хочеться більш ситної страви, сардельки можна обгорнути тонкими смужками бекону. До них добре додати печериці та помідори чері. Усе нанизують на шампур і час від часу перевертають над жаром. Для глазурі підійде суміш меду, гірчиці та невеликої кількості олії. Вона надає страві блиску, солодкуватого смаку та тієї самої рум'яної скоринки, заради якої ми й готуємо їжу на багатті.

Сардельки з перцем і цибулею у фользі

Це хороший варіант для тих, хто не хоче постійно стояти біля вогню. Наріжте сардельки, солодкий перець і цибулю, додайте трохи олії, спеції та загорніть усе у фольгу. Пакет можна покласти на решітку над жаром. Усередині овочі просочаться соком сардельок, а страва збереже соковитість. До речі, кожному можна зробити окремий пакет із власним набором інгредієнтів.

Сардельки з хлібом на шампурі

Ще одна проста ідея для великої компанії. Наріжте сардельки та хліб приблизно однаковими шматочками, додайте помідори або інші овочі й нанизуйте все на шампури. Під час смаження хліб підрум'яниться, а його скоринка вбере м'ясний сік. Подавати такі шашлички можна із кетчупом, гірчичним соусом або домашньою аджикою.

Гострі сардельки з соусом

Любителям пікантного смаку варто перед смаженням змастити сардельки сумішшю барбекю-соусу, меду та пластівців чилі. Важливо не ставити їх прямо у найгарячіше полум'я. Краще готувати над добре розжареним вугіллям, регулярно повертаючи шампур. Так сардельки рівномірно підрум'яняться, а солодко-гострий соус не згорить.

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