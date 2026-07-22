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Топ-5 простых рецептов сарделек на огне для идеального пикника

Быстро, сочно и с дымком: 5 легких способов превратить обычные сардельки в главное блюдо вашего пикника

22 июля 2026, 11:15
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Сергій Кречмаровський

Сардельки на костре кажутся блюдом, которое невозможно испортить. Насадил на шампур, поджарил и можно есть. Но даже обычные сардельки легко превратить в интересное блюдо для пикника, если добавить овощи, соус или приготовить в фольге. Собрали несколько простых рецептов, не требующих сложной подготовки.

Топ-5 простых рецептов сарделек на огне для идеального пикника

Сардельки на гриле. Фото из открытых источников

Сардельки с овощами и ананасом

Один из самых интересных вариантов напоминает шашлычки. Сардельки нарезают кусочками, затем нанизывают на шампуры вместе со сладким перцем, луком и ананасом. Все смазывают соусом на основе барбекю, меда или острых специй. На огне овощи становятся мягкими, ананас карамелизируется, а сардельки получают аппетитную корочку.

Сардельки с беконом

Если хочется более сытного блюда, сардельки можно обернуть тонкими полосками бекона. К ним хорошо добавить шампиньоны и помидоры черри. Все нанизывают на шампур и время от времени переворачивают над жаром. Для глазури подойдет смесь меда, горчицы и небольшого количества растительного масла. Она придает блюду блеск, сладковатый вкус и ту самую румяную корку, ради которой мы и готовим еду на костре.

Сардельки с перцем и луком в фольге

Это хороший вариант для тех, кто не хочет постоянно стоять у огня. Нарежьте сардельки, сладкий перец и лук, добавьте немного растительного масла, специи и заверните все в фольгу. Пакет можно положить на решетку над жаром. Внутри овощи пропитаются соком сарделек, а блюдо сохранит сочность. Кстати, каждому можно сделать отдельный пакет со своим набором ингредиентов.

Сардельки с хлебом на шампуре

Еще одна простая идея для крупной компании. Нарежьте сардельки и хлеб примерно одинаковыми кусочками, добавьте помидоры или другие овощи и все нанизывайте на шампуры. Во время жарки хлеб подрумянится, а его корочка впитает мясной сок. Подавать такие шашлычки можно с кетчупом, горчичным соусом или домашней аджикой.

Острые сардельки с соусом

Любителям пикантного вкуса следует перед жаркой смазать сардельки смесью соуса барбекю, меда и хлопьев чили. Важно не ставить их прямо в самое горячее пламя. Лучше готовить над хорошо раскаленными углями, регулярно поворачивая шампур. Так сардельки равномерно подрумянятся, а остро-сладкий соус не сгорит.

Напомним: портал "Комментарии" писал , как собрать вкусный бургер дома.



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