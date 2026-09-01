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Таємний інгредієнт для найкращого осіннього глінтвейну

Затишок у кожній чашці: незвичайний компонент, який перетворить звичайне гаряче вино на шедевр

1 вересня 2026, 15:58
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Недилько Ксения

З наближенням прохолодних осінніх вечорів кулінарні блоги та поціновувачі затишних напоїв починають активно ділитися перевіреними зігріваючими рецептами. Справжнім відкриттям сезону став особливий спосіб приготування традиційного глінтвейну, класичний смак якого вдалося довести до ідеалу завдяки одному секретному компоненту.

Таємний інгредієнт для найкращого осіннього глінтвейну

Глінтвейн. Ілюстративне фото

Глінтвейн залишається головним напоєм для створення теплої атмосфери вдома, проте традиційне поєднання вина, кориці та цитрусових уже мало кого дивує. Фуд-блогери та шеф-кухарі пропонують вийти за рамки звичного меню та додати напою нової глибини. За словами експертів, унікальність цього оновленого експрес-рецепту полягає у правильній підготовці основи та додаванні нетипового інгредієнта, який повністю змінює аромат.

"Більшість людей просто кидають спеції у вино і нагрівають його, — зазначають відомі сомельє та автори кулінарних сторінок, — але справжній секрет розкриття прянощів полягає у тому, щоб спочатку проварити їх у мінімальній кількості води з цукром чи медом, створивши насичений сироп".

Окрім створення ароматної карамельної бази, кулінари закликають не боятися гастрономічних експериментів. Головною таємницею, яка дарує напою витончену кислинку та неповторну терпкість, виявилося додавання кількох ложок свіжого гранатового соку або дрібки сухого імбиру замість звичного яблука.

"Саме свіжовичавлений сік граната є тим самим секретним компонентом, — діляться досвідом шеф-кухарі затишних ресторанів, — оскільки він чудово балансує солодкість меду та міцність вина, роблячи смак неймовірно м'яким".

Експерти також нагадують золоте правило приготування: глінтвейн у жодному разі не можна доводити до кипіння, щоб не втратити алкогольну міцність та не зіпсувати делікатний смаковий букет. Напою потрібно дати настоятися під кришкою щонайменше 15 хвилин, після чого його можна розливати у високі прозорі келихи та подавати до столу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як приготувати гарбузовий крем-суп.



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