Тайный ингредиент для лучшего осеннего глинтвейна

С приближением прохладных осенних вечеров кулинарные блоги и любители уютных напитков начинают активно делиться проверенными согревающими рецептами. Настоящим открытием сезона стал особый способ приготовления традиционного глинтвейна, классический вкус которого удалось довести до идеала благодаря одному секретному компоненту.

Глинтвейн. Иллюстративное фото

Глинтвейн остается главным напитком для создания теплой атмосферы дома, однако традиционное сочетание вина, корицы и цитрусовых уже мало удивляет. Фуд-блогеры и шеф-повары предлагают выйти за рамки обычного меню и добавить напитки новой глубины. По словам экспертов, уникальность этого обновленного экспресс-рецепта заключается в правильной подготовке основы и добавлении нетипичного ингредиента, полностью изменяющего аромат.

"Большинство людей просто бросают специи в вино и нагревают его, – отмечают известные сомелье и авторы кулинарных страниц, – но настоящий секрет раскрытия пряностей состоит в том, чтобы сначала проварить их в минимальном количестве воды с сахаром или медом, создав насыщенный сироп".

Кроме создания ароматной карамельной базы, кулинары призывают не опасаться гастрономических экспериментов. Главной тайной, дарящей напитку изящную кислинку и неповторимую терпкость, оказалось добавление нескольких ложек свежего гранатового сока или щепотки сухого имбиря вместо привычного яблока.

"Именно свежевыжатый сок граната является тем же секретным компонентом, — делятся опытом шеф-повары уютных ресторанов, — поскольку он прекрасно балансирует сладость меда и крепость вина, делая вкус невероятно мягким".

Эксперты также напоминают золотое правило приготовления: глинтвейн нельзя доводить до кипения, чтобы не потерять алкогольную крепость и не испортить деликатный вкусовой букет. Напиток нужно дать настояться под крышкой не менее 15 минут, после чего его можно разливать в высокие прозрачные бокалы и подавать на стол.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как приготовить тыквенный крем-суп.