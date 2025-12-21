Солодка картопля стає новим фаворитом кухні: користь, рецепти та секрети смаку

Батат, або солодка картопля, вже давно перестав бути екзотикою — сьогодні його цінують за смак, універсальність і користь для здоров’я. Це коренеплід із Центральної та Південної Америки, який не має прямого родинного зв’язку зі звичайною картоплею: він належить до сімейства в’юнкових, а не пасльонових.

Батат vs звичайна картопля: чому цей суперкоренеплід змінить ваше життя

Чому батат корисніший за картоплю

Батат містить антиоксиданти, включно з бета-каротином, вітамінами А і Е, лютеїном та зеаксантином. Ці речовини підтримують імунітет, знижують запальні процеси, допомагають зберегти здоров’я шкіри та покращують зір.

Вітамін С у бататі — ще один потужний антиоксидант, що допомагає боротися з вільними радикалами і зміцнює імунітет. Клітковина регулює травлення, підтримує нормальний рівень цукру в крові та знижує рівень "поганого" холестерину, що робить батат корисним для серця.

Як обирати і зберігати батат

При покупці варто звертати увагу на тверді, неушкоджені бульби без синців і проростків. Зіпсований або пророслий батат має неприємний смак і втрачає частину корисних речовин.

Варіанти приготування

Батат неймовірно універсальний:

Запечений: наріжте бульби смужками або кружечками, запікайте до карамелізації.

Пюре: змішайте варений батат із невеликою кількістю бульйону або вершків, додайте спеції, лимонний сік чи тахіні.

Супи та рагу: тушкуйте батат із овочами, ковбасою або додавайте в крем-супи.

Випічка: пюре з батату ідеально підходить для хліба, пирогів та печива, а смак страв можна підсилити корицею, мускатним горіхом, розмарином або шавлією.

Шкірка солодкої картоплі їстівна і багата на клітковину, але якщо вам не подобається текстура, її можна зняти.

З ким поєднувати батат

Батат прекрасно гармонує з волоськими горіхами, пеканом, кленовим сиропом, коричневим цукром та навіть з гострими спеціями, створюючи страви як для святкового столу, так і для щоденного раціону.

Тож батат — не просто альтернатива звичайній картоплі, а справжній суперкоренеплід, який поєднує користь для здоров’я, простоту приготування та кулінарну універсальність. Солодка картопля підходить для десертів і гарнірів, для легких закусок і ситних страв. Її можна поєднувати з м’ясом, рибою, овочами, сиром або горіхами, що робить батат справжньою зіркою зимової кухні.

Читайте в "Коментарях також", якими продуктами можна замінити популярні і дорогі суперфуди.