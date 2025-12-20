Рождество и Новый год на пороге – известный кулинар научил, как правильно варить студень без желатина

Скоро Рождество и Новый год, а значит, на столе должно быть то, без чего украинские праздники просто не существуют. Холодец. Не "фьюжн", не "версия", а настоящий — на костях, прозрачный и дрожащий от вилки.

Ярославский показал, как готовить настоящий украинский студень

Известный украинский кулинар Владимир Ярославский поделился рецептом холодца, который у него не просто блюдо, а воспоминание. О зиме, детстве, подготовке к Рождеству и маминой кухне. Именно такой студень он предлагает готовить и в этом году: без желатина, зато с натуральным коллагеном.

Холодец "как должно быть"

Ингредиенты:

петух с ногами – около 2 кг

свиная рулька — около 2,6 кг

2 свиные копыта

2 моркови

2 луковицы

лавровый лист

душистый и черный перец

соль

головка чеснока

вода — 3-3,5 л

Как готовить

Мясо тщательно очищают: копыта и рульку — под горячей водой ножом, петуха — разрезают и хорошо вымывают изнутри. Все закладывают в большую кастрюлю (оптимально – 7 литров), заливают холодной водой, доводят до кипения и первый бульон сливают.

После этого снова заливают холодной водой и ставят на средний огонь. Важное правило: бульон не должен кипеть . Его доводят почти до кипения, убавляют огонь и оставляют млеть около 7 часов, регулярно снимая жир.

Затем добавляют лук, морковь, специи, лавровый лист, соль (можно также корень петрушки или сельдерея) и дают потомиться еще 2-3 часа.

Результат – прозрачный, насыщенный бульон. Именно такой холодец держится без желатина.

Как убрать лишний жир

Самый простой способ – достать мясо, охладить бульон и снять застывший жир руками. Альтернатива – процедить и убрать жир бумажной салфеткой.

Бульон заправляют чесноком и солью – немного соленее, чем кажется правильным, потому что мясо менее соленое. Мясо разбирают по тарелкам, заливают бульоном, по желанию украшают морковью и зеленью и охлаждают. У Ярославского получилось около шести порций.

Ключевые советы

Молодое мясо можно варить без сливки первого бульона, но взрослое дает больше натурального желатина.

Для более плотной текстуры можно добавить говяжью голень или суставы.

Если во время варки исчезает свет – ничего страшного, варку просто продолжают позже.

Ярославский признается: лучше есть такой холодец с украинским хлебом, хреном и горчицей. Именно так, как ели дома десятилетиями.

