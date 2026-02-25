Пісна кухня може бути апетитною: чим замінити майонез, сметану й олію, щоб страви були смачніші, ніж “до посту”

Піст для багатьох — це не лише духовна практика, а й кулінарний виклик. Найскладніше — відмовитися не від м’яса, а від звичних “зв’язуючих” інгредієнтів: майонезу, сметани, йогурту, вершків та олії. Саме вони дають стравам кремову текстуру, соковитість і насичений смак.

Кремова текстура без тваринних жирів — повний гід із замін та рецептів, які зроблять піст по-справжньому смачним

Втім сучасна рослинна кухня доводить: без тваринних жирів можна готувати не просто смачно, а навіть цікавіше.

Чим замінити олію

Якщо у вашому пості заборонена олія в окремі дні, це не означає суху їжу.

• Вода або овочевий бульйон — ідеальні для тушкування. Додавайте по 1–2 столові ложки, накривайте кришкою — овочі готуються у власному соку й не пригорають.

• Пюре з авокадо — жирна текстура робить його чудовою намазкою або основою для соусу.

• Тахіні (кунжутна паста) — дає глибокий, горіховий смак салатам і теплим стравам.

• Перебита біла квасоля може частково замінити жир у заправках.

Чим замінити майонез

Класичний майонез — це емульсія жиру й білка. У рослинному варіанті роль білка можуть виконувати бобові.

Аквафаба-майонез

100 мл рідини з банки нуту

1 ч. л. гірчиці

1–2 ст. л. лимонного соку

150 мл рослинної олії (якщо дозволена)

Збивати блендером до густоти. Консистенція майже ідентична класичному майонезу.

Кеш’ю-крем (універсальний)

1 склянка кеш’ю (замочити 3–4 години)

½ склянки води

2 ст. л. лимонного соку

½ ч. л. солі

Збити до повної гладкості. Це база для салатів, намазок і навіть пасти.

Чим замінити сметану

• Соєвий або кокосовий йогурт без цукру.

• Шовковий тофу, перебитий із лимоном.

• Крем із насіння соняшнику (дешевша альтернатива кеш’ю).

Рецепт соняшникового “сметанного” соусу

1 склянка очищеного насіння соняшнику (замочити 2 години)

½ склянки води

1 ст. л. лимонного соку

дрібка солі

Збити до кремової консистенції. Ідеально до борщу або вареників.

Чим замінити йогурт

• Натуральний соєвий йогурт.

• Кокосовий крем (верхній густий шар охолодженого кокосового молока).

• Тофу + банан + ягоди — для сніданків.

Новий рецепт: Пісний вершковий соус до пасти або овочів

Цей соус не поступається вершковим підливам за густотою.

Інгредієнти:

1 банка білої квасолі (240 г без рідини)

2 зубчики часнику

3 ст. л. лимонного соку

½ склянки гарячої води або овочевого бульйону

1 ст. л. тахіні (за бажанням)

сіль, чорний перець

Усе перебити блендером до максимальної гладкості. Якщо соус надто густий — додати трохи води. Він чудово підходить до пасти, запечених овочів або як намазка на тости.

Перевага цього соусу — високий вміст рослинного білка і мінімум насичених жирів.

Чому ці заміни навіть корисніші

Горіхові пасти та бобові містять клітковину, магній, вітаміни групи B. Дієтологи зазначають, що такі соуси:

• довше дають відчуття ситості;

• не перевантажують травлення;

• допомагають стабілізувати рівень цукру в крові.

Багато хто після посту залишає частину таких альтернатив у щоденному раціоні.

Піст — це не про відмову від смаку, а про переосмислення звичних інгредієнтів. Іноді саме обмеження відкривають нові гастрономічні можливості.

Читайте також в "Коментарях", як насправді часник та імбир впливає на наше здоров'я.