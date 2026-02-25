Пісна кухня може бути апетитною: чим замінити майонез, сметану й олію, щоб страви були смачніші, ніж “до посту”

Рубрики
Піст для багатьох — це не лише духовна практика, а й кулінарний виклик. Найскладніше — відмовитися не від м’яса, а від звичних “зв’язуючих” інгредієнтів: майонезу, сметани, йогурту, вершків та олії. Саме вони дають стравам кремову текстуру, соковитість і насичений смак.
Кремова текстура без тваринних жирів — повний гід із замін та рецептів, які зроблять піст по-справжньому смачним
Втім сучасна рослинна кухня доводить: без тваринних жирів можна готувати не просто смачно, а навіть цікавіше.
Якщо у вашому пості заборонена олія в окремі дні, це не означає суху їжу.
• Вода або овочевий бульйон — ідеальні для тушкування. Додавайте по 1–2 столові ложки, накривайте кришкою — овочі готуються у власному соку й не пригорають.
• Пюре з авокадо — жирна текстура робить його чудовою намазкою або основою для соусу.
• Тахіні (кунжутна паста) — дає глибокий, горіховий смак салатам і теплим стравам.
• Перебита біла квасоля може частково замінити жир у заправках.
Класичний майонез — це емульсія жиру й білка. У рослинному варіанті роль білка можуть виконувати бобові.
Аквафаба-майонез
100 мл рідини з банки нуту
1 ч. л. гірчиці
1–2 ст. л. лимонного соку
150 мл рослинної олії (якщо дозволена)
Збивати блендером до густоти. Консистенція майже ідентична класичному майонезу.
Кеш’ю-крем (універсальний)
1 склянка кеш’ю (замочити 3–4 години)
½ склянки води
2 ст. л. лимонного соку
½ ч. л. солі
Збити до повної гладкості. Це база для салатів, намазок і навіть пасти.
• Соєвий або кокосовий йогурт без цукру.
• Шовковий тофу, перебитий із лимоном.
• Крем із насіння соняшнику (дешевша альтернатива кеш’ю).
Рецепт соняшникового “сметанного” соусу
1 склянка очищеного насіння соняшнику (замочити 2 години)
½ склянки води
1 ст. л. лимонного соку
дрібка солі
Збити до кремової консистенції. Ідеально до борщу або вареників.
Чим замінити йогурт
• Натуральний соєвий йогурт.
• Кокосовий крем (верхній густий шар охолодженого кокосового молока).
• Тофу + банан + ягоди — для сніданків.
Новий рецепт: Пісний вершковий соус до пасти або овочів
Цей соус не поступається вершковим підливам за густотою.
Інгредієнти:
1 банка білої квасолі (240 г без рідини)
2 зубчики часнику
3 ст. л. лимонного соку
½ склянки гарячої води або овочевого бульйону
1 ст. л. тахіні (за бажанням)
сіль, чорний перець
Усе перебити блендером до максимальної гладкості. Якщо соус надто густий — додати трохи води. Він чудово підходить до пасти, запечених овочів або як намазка на тости.
Перевага цього соусу — високий вміст рослинного білка і мінімум насичених жирів.
Горіхові пасти та бобові містять клітковину, магній, вітаміни групи B. Дієтологи зазначають, що такі соуси:
• довше дають відчуття ситості;
• не перевантажують травлення;
• допомагають стабілізувати рівень цукру в крові.
Багато хто після посту залишає частину таких альтернатив у щоденному раціоні.
Піст — це не про відмову від смаку, а про переосмислення звичних інгредієнтів. Іноді саме обмеження відкривають нові гастрономічні можливості.
